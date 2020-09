“È nata la nostra bimba Mariaetna”: il cantante italiano papà per la nona volta

E sono 9! Il cantante italiano è diventato papà per la nona volta da poche ore. Il lieto annuncio è arrivato su Facebook: “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna – ha scritto l’artista, pubblicando la prima foto della neonata – Romina è stata meravigliosa”.

E così la piccola Mariaetna è arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario Biondi, il cantante originario di Catania e famoso in tutto il mondo. All'anagrafe Mario Ranno, ha sempre protetto la sua privacy. Dell'arrivo della bimba si sapeva però: l'aveva rivelato lui qualche tempo fa quando era ospite dello show di Anna Falchi e Beppe Convertini 'C'è tempo per' "I figli? Sono loro che hanno me, è questa la verità, sono io loro proprietà, sono al loro servizio, sono il capo di questo piccolo mondo".















E poi aveva proseguito: "Finora erano 4 maschi e 4 femmine, adesso nasce Maria Etna, come il vulcano. Io e la mia compagna stiamo facendo una mattata, vorremmo farla nascere sotto al vulcano, a Catania, una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall'anno Mille". Poi Biondi aveva parlato della sua numerosa famiglia, quindi di tutti i suoi figli.















In passato Biondi è stato a lungo legato a una donna lontana dal mondo dello spettacolo di nome Monica, da cui ha avuto 6 figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Nel 2015 ha annunciato la nascita del settimo figlio, Mia, frutto dell'amore per Giorgia Albarello, ex Miss Italia 2007. Poi un anno dopo è arrivato Mil, suo ottavo figlio, nato dal legame con la nuova compagna e ora, a poche ore di distanza dalla primogenita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ecco un'altra femminuccia.









Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna 🎀❤️Romina è stata meravigliosa ❤️



I figli dell’artista sono appassionati di musica e hanno deciso di seguire le orme del famosissimo papà, come raccontato dallo stesso Mario Biondi: “A tutti piace la musica – aveva rivelato ancora nel programma di Anna Falchi e Beppe Convertini – I due più grandi, che hanno 24 e 22 anni, hanno già alle spalle due tournée con Renato Zero e una con me, mentre altri due più giovani, di 12 e 13 anni, sono già produttori di trap”. Poi il significato del nome della sua nona figlia: “Il nome che abbiamo scelto è per ricordare la nonna della mia compagna, che si chiamava Maria, a cui abbiamo deciso di aggiungere Etna”.

