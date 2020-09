Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che gioia: è nata la loro prima figlia insieme! È stata la coppia ad annunciare il lieto evento su Instagram, dove hanno presentato la piccola sui rispettivi profili social rivelando anche il suo nome.

“Oggi è un giorno meraviglioso perché tu, Amore nostro infinito, sei arrivata tra di noi – la didascalia lasciata dalla bella Giorgia Palmas sotto alla prima foto della sua bambina – È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire”. (Continua dopo la foto)















Non da meno il neo papà Filippo, diventato genitore per la prima volta (Giorgia Palmas ha già una figlia nata da una precedente relazione, ndr): “Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole. Anzi, ora che mi sono ripreso te le dico: ti amo piccola Mia”. Si chiama Mia Magnini la figlia appena nata della coppia. (Continua dopo la foto)















Ma nel post in Filippo ha speso anche dolci parole per la sua compagna. “Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende di più grazie a te Giorgia amore mio, alla nostra ragazza Sofi e ora a te piccola principessa mia”. Sotto ai post dei neogenitori, naturalmente, una pioggia di cuori e di felicitazioni da parte di tanti fan e amici vip. (Continua dopo foto e post)











Da Ezio Greggio ad Alena Seredova, passando per Costanza Caracciolo ed Elisabetta Canalis: tutti felicissimi per il lieto evento in casa Palmas-Magnini. La coppia doveva sposarsi, ma hanno rinunciato alle nozze a causa dell’emergenza sanitaria. Giorgia ha spiegato a Verissimo che le nozze avverranno a dicembre e che il destino ha voluto che arrivasse all’altare con la famiglia allargata e un nuovo passeggino.

