Giorgio Manetti, il colpaccio è servito. L’annuncio dell’ex cavaliere di UeD è pazzesco

Grande novità per il futuro lavorativo di Giorgio Manetti. Dimenticatevelo in veste di protagonista di ‘Uomini e Donne’ e di ex partner di Gemma Galgani. La sua vita ormai è completamente cambiata ed è pronto a fiondarsi in questa nuova spettacolare avventura. L’ex cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi ha voluto osare e sta raggiungendo un obiettivo davvero prestigioso. Ha confermato la notizia lo stesso diretto interessato, in un’intervista rilasciata qualche ora fa.

Durante la sua conversazione con il 'Magazine di Uomini e Donne', l'uomo ha rivelato che sta entrando nel fantastico mondo del cinema. Sta infatti realizzando un cortometraggio, di cui è sia produttore che interprete e sceneggiatore. Dunque, un vero e proprio colpaccio per Giorgio, che sicuramente sarà stato agevolato dalla sua esperienza televisiva per farsi conoscere da tutti. Ma questo suo lavoro dimostra che ha enormi capacità professionali, che sta sfruttando a dovere.















Queste le parole usate da Manetti per spiegare il suo corto: "Sono in dirittura d'arrivo con il mio cortometraggio, per iscriverlo a vari concorsi internazionali. Sono contento perché le pochissime persone che lo hanno visto dicono che è bello. Io invece sono ipercritico". Poi ha aggiunto: "L'ho prodotto, interpretato e scritto la sceneggiatura insieme al regista Domenico Costanzo e all'amico co-produttore Marco Becagli. Abbiamo scritto e girato in lingua inglese e stiamo aspettando la versione coi sottotitoli".















Giorgio ha affermato ancora: "L'idea è quello di inviarlo all'estero, farlo partecipare ai concorsi internazionali". Sappiamo che si intitola 'A Killer For a Friend', ma non è stata rivelata la trama. La sua intervista si è comunque conclusa in questo modo: "Si tratta di una storia che include dramma e sentimento, dove anche l'anima più nera può ritrovare la strada per una nuova vita, diversa e piena di amore. La difficoltà nella stesura della sceneggiatura è stata quella di racchiudere una bellissima storia in trenta minuti".









Infine ha affermato: “Non è una cosa facile in un cortometraggio che affronta diverse tematiche. Dimenticavo: la scena finale è una vera sorpresa per lo spettatore”. Adesso tutti i fan di Giorgio Manetti non vedono l’ora di gustarsi questo suo capolavoro. C’è tanta curiosità per il giudizio che potrà dare anche il pubblico di UeD.

