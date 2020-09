Bufera sul principe Harry, le sue parole sono una coltellata ed è caos nella Royal family

Stanno facendo discutere parecchio alcune frasi che sarebbero state proferite dal principe Harry. E dall’Inghilterra si è appreso che i sudditi si sono letteralmente infuriati, una volta appresa la notizia. Stando a quanto riferito dall’autore reale Omid Scobie, in questo momento lui “è più che felice che mai e non sente la mancanza della sua vecchia vita”. L’autore ha dato vita alla biografia ‘Finding Freedom’, che da un bel po’ di tempo sta creando scompiglio in tutto il regno.

Sono state dunque svelate nuove informazioni sulle motivazioni che hanno spinto sia il principe che sua moglie Meghan Markle a lasciare la famiglia reale e a vivere in America. In questo testo è stato aggiunto che Harry “è molto soddisfatto” sia del suo matrimonio che della famiglia costruita. Molto contento anche per gli aspetti professionali, che gli stanno permettendo di avere soddisfazioni. Il biografo ha poi detto a ‘VanityFair’: “Questo è il momento in cui Harry può sedersi e pensare: ‘Ce l’ho fatta’”. (Continua dopo la foto)















Ma è stata riportata in auge un’affermazione fatta in passato dal secondogenito di Carlo e Diana, che non è assolutamente stata gradita da tutti gli inglesi: “Non voglio stare seduto a Windsor. Ma in genere non mi piace l’Inghilterra così tanto e, sai, è bello essere lontano da tutta la stampa e dai giornali”. Nonostante con queste frasi il popolo britannico si sia infuriato, c’è chi ha anche preso le difese dell’uomo. In particolare, alcune dichiarazioni di un commentatore reale sono dalla sua parte. (Continua dopo la foto)















Infatti, Brian Honey ha affermato: “Credo che non abbia espresso i suoi pensieri molto bene. Penso che ciò che in realtà intendesse era che non gli piaceva l’ambiente in cui, a causa della sua posizione regale, è costretto a vivere”. Nell’ultimo periodo si era comunque parlato di un possibile riavvicinamento chiesto alla regina Elisabetta. Si diceva che non fosse da escludere la possibilità che Harry e Meghan possano fare ritorno a Buckhingham Palace. Vedremo cosa succederà. (Continua dopo la foto)









Lo scorso 15 settembre ha compiuto 36 anni e la foto scelta da William e Kate per fargli gli auguri ha fatto parlare a lungo. Lo scatto di auguri pubblicata su Instagram da William e Kate nasconderebbe un significato profondo e potrebbe umiliare Meghan visto che la esclude. Nello scatto ecco Harry, William e Kate che corrono insieme a una manifestazione sportiva. Tutti hanno un volto divertito.

