“Tutto vero!”. Mario Balotelli, l’annuncio a pochi giorni dalla notizia bomba: cosa è successo

Davvero una relazione lampo quella tra il calciatore Mario Balotelli e l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, Alessia Messina. Soltanto pochi giorni fa hanno annunciato il loro fidanzamento, visto che dopo i complimenti di Dayane Mello nei confronti del giocatore lui l’aveva invitata ad evitarli proprio perché impegnato sentimentalmente. Non è stato subito fatto il nome della sua dolce metà, ma poi è stato certificato che si trattasse della ragazza.

Ma, nonostante sia iniziata pochissimo tempo fa, la love story ha già raggiunto la sua definitiva conclusione. Entrambi hanno praticamente confermato la notizia attraverso alcune storie postate sul social network Instagram. Incredibile, ma vero, i due ormai ex partner sono stati legati per un batter d'occhio. Le parole di Mario ed Alessia sono inequivocabili e confermano il fatto che le loro strade si siano ormai separate. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa hanno comunicato ai fan.















L'ex protagonista di 'Temptation Island' ha affermato che le persone diventano cieche di fronte ai proprio errori. Poi, ha concluso il suo intervento scrivendo: "Ricomincio da me". Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato alla rottura. Per la precisione Alessia ha anche aggiunto: "Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe non condannare…Questo vuol dire maturità". E Mario Balotelli ci è andato giù ancora più pesante.















SuperMario ha riportato nella story Instagram: "Essere single non è una colpa…Essere fidanzati neanche! Ma conoscere la persona che dice di essere A ma in fondo è B sì…perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero se lo merita e lo valorizza, quindi in questo caso la colpa non è loro ma nostra". Leggendo queste frasi da parte dei due diretti interessati, pare proprio non ci siano le condizioni per un riavvicinamento. Il loro rapporto amoroso può considerarsi più che chiuso.









Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini li aveva beccati in un locale di Piazza Armerina, dove la ragazza è cresciuta. Il calciatore è volato in Sicilia per conoscere la famiglia di lei. Nonostante questo passo davvero importante da parte dell’ex atleta di Inter e Milan, qualcosa è andato decisamente storto e hanno deciso di intraprendere percorsi differenti a livello personale.

