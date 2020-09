Altro che Chiara Ferragni… La sorella Valentina cambia look e fa centro: “Stai una bomba!”

Valentina Ferragni, il colpo di testa diventa subito una tendenza. L’immagine è il biglietto da visita di molti volti noti. Anche Valentina Ferragni dice addio alla sua chioma bionda. Ma lo fa in un modo del tutto inaspettato. La foto non può che colpire l’attenzioni dei follower, e l’influencer confessa da chi ha tratto ispirazione. O meglio, mostra esattamente la sua ‘musa’.

Un addio all'estate in puro stile Ferragni. Con l'autunno che ha ufficializzato il suo arrivo, la sorella di Chiara non poteva che pensare alla propria immagine e come riuscire a dare un tocco originale al suo look. Per farlo, pensa proprio alla capigliatura, stravolgendo del tutto il colore dei suoi capelli. Per farlo, trae ispirazione proprio da una Barbie. Dopo Fedez, anche la cognata parte alla conquista dei social.















Se Fedez ha pensato di inaugurare il suo nuovo singolo "Bella Storia" mostrando in primo piano il simbolo della pace 'scolpito' sulla nuca arcobaleno, oggi è la volta di Valentina Ferragni. La novità nella vita di famiglia sembra essere l'ingrediente fondamentale per dare un senso sempre nuovo alle giornate. E per farlo, si passa anche dalla cura dei dettagli e del look.















È la volta della "piccola di casa", Valentina Ferragni, che ha deciso di tingere la chioma di arcobaleno traendo ispirazione da una Barbie. La somiglianza è praticamente sotto gli occhi di tutti. Ma dietro questa scelta c'è un motivo anche per Valentin. Infatti Mattel l'ha scelta come una delle protagoniste di una delle sue nuove campagne pubblicitarie e l'ha sfidata a ricreare il look di Barbie capelli arcobaleno.









La campagna appoggia i desideri che ognuno ha dentro di sé. Infatti risponde a un motto preciso, volto a svincolare dai pregiudizi: “Puoi essere tutto ciò che desideri”. E Valentina Ferragni sceglie così la sua ‘musa’, una Barbie, sfidando ancora una volta l’opinione pubblica. Con i suoi lunghi capelli ondulati e le ciocche arcobaleno, l’influencer chiede al suo seguito di fan: “Cosa ne pensate? Ci assomigliamo?”. Ovviamente, si tratta di un altro grande colpo di genio che è piaciuto. Prova superata.

