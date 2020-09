Wanda Nara, il massaggio hot non è per deboli di cuore. Lato B in bella vista e fan stesi

Che Wanda Nara sia di una bellezza incredibile lo sanno tutti, così come si può affermare con certezza che la sua sensualità è davvero ai massimi livelli. Ma ciò che ha fatto vedere nelle scorse ore forse è andato oltre ogni immaginazione, con i suoi instancabili fan che hanno seriamente rischiato di avere uno svenimento. Una visione quasi mistica, che ha fatto impazzire i follower. La donna si trova in Francia, nella capitale Parigi, ed ha deciso di concedersi un bel massaggio.

Solo che durante questo massaggio, la situazione è diventata sempre più bollente. La moglie del calciatore Mauro Icardi ha infatti pubblicato una storia su Instagram nella quale ha puntato l’attenzione su un particolare che definire hot è troppo riduttivo. E ovviamente sarà sicuramente stata bersagliata da commenti super entusiastici in direct. Se l’obiettivo di Wanda era quello di tenere ancora una volta l’attenzione puntata sulla sua persona, ci è riuscita pienamente. (Continua dopo la foto)















Nella storia postata sul noto social network ha dunque immortalato una parte del massaggio, fatto in un centro estetico parigino, facendo vedere in primo piano il suo spettacolare lato B. Ci sono gli elettrodi e si può intuire quanto sia professionale l’estetista nel migliorare il suo già stratosferico corpo, ma è impossibile negare che tutti i suoi ammiratori non hanno potuto fare altro che bloccarsi con lo sguardo proprio lì. Il fondoschiena in bella vista ha fatto subito boom. (Continua dopo la foto)















In questi giorni la Nara è impegnata tantissimo soprattutto con i suoi figli. Li sta accompagnando a scuola, ma nonostante le attività private siano in aumento e sempre più intense, è riuscita a concedersi un po’ di tempo per sé. Infatti, ci tiene moltissimo a curare il suo aspetto esteriore e ha voluto far vedere a tutti questi accorgimenti necessari per renderla ancora più affascinante ed attraente. Soltanto qualche giorno fa aveva mostrato a tutti il suo décolleté in uno scatto incantevole. (Continua dopo la foto)









Recentemente è stata criticata per essersi fatta scattare delle foto dal figlio: ““Si fa fotografare il c… dal figlio”, si legge tra i commenti. “Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell’ ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello”, scrive ancora un utente di Twitter che ricorda la signora ‘non ce n’è covvidi’ da poco sbarcata su Instagram.

