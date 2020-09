“Cambia marito”. Ilary Blasi, spunta la foto con l’altro Francesco: ecco chi è

Il web è impazzito in poco tempo, ma poi tutto è stato successivamente chiaro a tutti. Ilary Blasi ha deciso di ‘cambiare marito’, ma soltanto per una foto pubblicata sul social network Instagram. Osservando le stories del popolare social network, è spuntata un’immagine della conduttrice televisiva non in compagnia di Francesco Totti, ma con un altro uomo. Nessun tradimento all’orizzonte ovviamente, anche se la didascalia scelta da lei aveva allarmato praticamente tutti.

Come ben sapete, è stata ideata una serie televisiva sull’ex campione di calcio della Roma, che si intitola ‘Speravo de morì prima’, che racconta della vita personale e professionale di Er Pupone. Lo stesso ex dirigente giallorosso ne aveva parlato un po’ di tempo fa, invitando tutti i suoi sostenitori a vederlo quando uscirà ufficialmente su Netflix. Ma tornando all’ex letterina di ‘Passaparola’, andiamo a vedere perché lo scatto ha fatto così tanto rumore. (Continua dopo la foto)















La donna ha infatti passato la sua serata proprio sul set della serie dedicata a suo marito. C’è grande attesa per questa serie Netflix e colui che interpreterà Totti sarà l’attore Pietro Castellitto. E quindi nonostante Ilary abbia scritto: “Ilary&Francesco” a corredo dell’immagine, il tutto è stato fatto in modo scherzoso. La persona che appare nell’istantanea è proprio il noto attore italiano. Presente comunque anche il vero Totti, che ha effettuato diversi scatti e selfie. (Continua dopo la foto)















Ora i fan di Francesco non vedono l’ora di vedere la serie per fornire i propri giudizi. Sicuramente, soprattutto per i tifosi della Roma, non mancheranno anche le lacrime per la forte emozione. Invece, sul documentario ‘Mi chiamo Francesco Totti’, l’ex atleta disse: “Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! Spero vi piaccia e vi faccia emozionare”. (Continua dopo la foto)









Nella nota stampa è stato riferito: “Questa è la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo”. Lo stesso ex campione giallorosso accompagnerà il pubblico che sarà in sala con la sua voce.

