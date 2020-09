“Sciopero della fame”. La protesta choc di Fabrizio Corona: cosa chiede l’ex re dei paparazzi

Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha voluto pubblicare un video sul social network Instagram nel quale si è letteralmente infuriato. Tutta colpa della situazione legata al caso Suarez, il calciatore ex Barcellona che è stato vicinissimo ad approdare alla Juventus. Il suo presunto esame di italiano farsa per ottenere la certificazione B1 per ricevere il passaporto comunitario sta facendo il giro del mondo. Si parla infatti di domande concordate prima della prova e di voti già assegnati.

Allora l'ex vip dei paparazzi ha comunicato ufficialmente una sua possibile e clamorosa protesta, se non saranno consegnati alla giustizia tutti i responsabili di questa vicenda. Il filmato dura circa un minuto, ma ha anche postato alcune stories. Qui si scaglia contro ciò che ritiene "una delle cose più vergognose che sia successa nell'ultimo periodo". Se i colpevoli non saranno condannati, è pronto a fare "uno sciopero della fame. E lo dico da cittadino italiano, non perché tifoso dell'Inter".















Durante il videomessaggio ha aggiunto: "Ciò che ho letto su Suarez è una delle cose più vergognose che sia successa nell'ultimo periodo. Se non ci sarà subito un'indagine e delle custodie cautelari, devo pensare male. Io sto cercando di seguire delle regole, e vorrei che le regole valessero per tutti. Mi aspetto qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti quanti quando sbagliano". Sui social gli utenti si sono divisi: alcuni hanno dato ragione a Corona, altri lo hanno attaccato.















Coloro che hanno criticato la sua reazione, considerata esagerata, hanno commentato: "Un pregiudicato che vuole fare la morale agli altri", "Corona che parla di legalità, l'Italia è il Paese che amo", "Corona che dai domiciliari parla di legalità?". Dunque, le affermazioni di Fabrizio hanno fatto abbastanza clamore e chissà se nelle prossime ore non vorrà anche replicare agli haters. Ricapitolando, se la vicenda Suarez non sarà chiarita presto, lui potrebbe smettere di mangiare.









Visualizza questo post su Instagram LA MIA OPINIONE. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 23 Set 2020 alle ore 9:53 PDT

Domenica scorsa a ‘Live – Non è la D’Urso’, Asia Argento si era soffermata proprio su Fabrizio Corona: “Ha detto che a letto mi ha fatto vedere le stelle? Mhh…Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle'”. Poi era stato lui a sorprenderla con un video e lei aveva ammesso di essersi praticamente emozionata per le sue parole.

