“Ovviamente ho detto sì!”. La cantante annuncia le nozze con la compagna

“Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo”. Così, con queste parole accompagnate da una serie di bellissimi scatti di coppia in cui si vede benissimo l’anello di fidanzamento, la cantante comunica al mondo intero che presto sposerà la sua compagna.

Il post, nemmeno a dirlo, è stato commentato da tantissimi fan e amici vip tra stilisti e colleghi, ma soprattutto dalla futura moglie. Rayne Baron, performer canadese conosciuta come Ladyfag, non ha trattenuto il suo entusiasmo: "Per me sei unica, ti amo anche io", ha commentato. Sì, Skin, 53 anni, frontwoman degli Skunk Anansie, modella, cantautrice e solista ha annunciato su Instagram il suo matrimonio. Che in realtà era già nell'aria.















E infatti poco dopo la performer canadese ha aggiunto sul suo profilo: "Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì… A dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d'amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina". La coppia è legata da quattro anni e le nozze arrivano dopo il matrimonio poco fortunato di Skin con Christiana Wyly.















Un matrimonio durato solamente due anni quello della cantante e la produttrice e figlia di Sam Wyly, miliardario americano. Skin ha raccontato più volte quell'esperienza nelle sue canzoni. "Ho bruciato il mio vestito di nozze per indossarlo nel video di Death to the Lovers – aveva svelato a Vanity Fair, parlando dell'amore finito – Alla fine la canzone parla di me, ho rimesso anche la fede per le riprese del video".











Ma ora per Skin, il cui vero nome è Deborah Anne Dyer, è nata a Brixton nel 1967 ed è cresciuta con una madre difficile, è arrivato il momento di voltare pagina e fare il grande passo. È pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita con Ladyfag con cui c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

