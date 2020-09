“Identica alla mamma”. Benedetta, 24 anni, è la fotocopia della conduttrice

Bella, con la faccia pulita e soprattutto identica alla sua famosa mamma. Si somigliano in modo impressionante, come fanno notare i fan di entrambe praticamente sotto a ogni post. Anche il suo papà in realtà è un volto noto: Benedetta, 24 anni, è infatti la primogenita di due personaggi di spicco del panorama televisivo italian.

Che, ironia della sorte, hanno iniziato la loro carriera come giornalisti e si son poi fatti strada diventando lei una bravissima e apprezzata conduttrice, mentre lui si è buttato nel mondo della politica. Tanto la mamma quanto il papà, hanno sempre appoggiato la giovane Benedetta che, dalla foto è più che evidente, è figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, che hanno anche altri due figli, Alessandro nato nel ’97 ed Angelica nata nel 2001. (Continua dopo la foto)















Benedetta Gori è la primogenita di casa Gori-Parodi. È nata a Bergamo nel 1996 e dopo essersi diplomata presso il liceo Linguistico di Bergamo ha proseguito gli studi e si è laureata in Scienze Gastronomiche all’Università degli Studi di Bra, come fatto sapere su Instagram da mamma Cristina, super orgogliosa e felice il giorno della discussione della tesi. (Continua dopo la foto)















Ma otre a essere una brava studentessa, Benedetta ha anche un passato da modella. Quando aveva 18 anni ha partecipato a Next Generation ma quel percorso è iniziato e finito lì, perché ha scelto di non continuare quel tipo di carriera. Dal suo profilo Instagram, dove conta circa 26mila follower, emergono le passioni per lo sport e per i viaggi ma anche il legame molto forte con la sua famiglia. (Continua dopo le foto)











Benedetta è legatissima a mamma Cristina a cui come detto somiglia moltissimo nei tratti. La sua primogenita della giornalista e conduttrice ha una carattere molto sensibile, come la stessa Cristina ha detto in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair: “Benedetta è quella più affascinante, se vogliamo, ma anche la più fragile e sensibile”.

“Adua Del Vesco va messa sotto protezione”. L’appello per l’attrice: il segreto choc sulla setta è saltato fuori ed è caos