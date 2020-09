Il nome di Giada De Blanck è sempre sulla bocca di mamma Patrizia De Blanck. Da quando è entrata al GF Vip la contessa nomina in continuazione la sua unica figlia. E, per scherzo, ha anche cercato di sponsorizzarla con alcuni concorrenti di questa edizione come Pierpaolo Petrelli, l’ex Velino di Striscia la Notizia considerato tra i più belli della Casa.

Ma la 'contessina' non è certo sconosciuta al pubblico. Nata nel 1981 dal matrimonio di Patrizia con Giuseppe Drommi, console di Panama, ha studiato Lingue all'Università di Roma e ha lavorato come modella, arrivando a sfilare anche per Renato Balestra. Nel 2000 ha raggiunto le semifinali di Miss Italia ma alla fine non è riuscita a classificarsi oltre. In quegli anni è arrivato anche il suo debutto nel mondo dello spettacolo.















È avvenuto primi anni 2000, ovvero quando la mamma è stata ospite a "Chiambretti c'è" insieme ad altri esponenti della nobiltà. A partire da quel momento Giada De Blanck è stata notata e contattata per partecipare alla prima edizione dell'Isola dei Famosi, dove si è aggiudicata il secondo posto dopo Walter Nudo. Correva il 2003 e dopo quell'esperienza è apparsa spesso in televisione.















Sono passati quasi 20 anni da quando Giada si è fatta conoscere dal pubblico come una ragazza forte, tenace, ma allo stesso tempo dolce e per niente snob e viziata. Cosa fa e come la ritroviamo oggi? La 'contessina' si è allontanata dal mondo dello spettacolo e appare anche cambiata. Ovvio, è più grande e più matura e a confrontare le foto si nota che è più in carne rispetto a come la ricordavamo.









🐚🐠🌊



I capelli, invece, sono rimasti identici: lunghi e biondissimi. Come detto, nonostante il successo Giada De Blanck ha deciso di abbandonare lo showbusiness e di dedicarsi ad altro. Nel particolare all’organizzazione di eventi: è infatti entrata a far parte della squadra di pallavolo di Aprilia, la Giò Volley, come conferma anche sul suo profilo Instagram dove è seguita da circa 23mila persone.

