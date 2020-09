Matrimonio vip a sorpresa! Il sì dopo anni d’amore ma senza annunci di sorta

Matrimonio vip a sorpresa! I due neo sposi si sono conosciuti e innamorati nel 2011 e dopo poco hanno scelto di vivere insieme. Poi dal loro amore sono nati due figli che oggi hanno 5 e 3 anni e ora hanno deciso di fare il grande passo.

Lei in realtà era già stata sposata, dal 2001 al 2011, con l'inglese Justin Portman da cui ha avuto Lucas, che oggi ha 18 anni, Neva di 13 anni e Viktor di 12 anni. Stiamo parlando della meravigliosa Natalia Vodianova, super modella russa che nel corso di una cerimonia intima celebrata all'anagrafe del XVI arrondissement di Parigi ha giurato amore eterno ad Antonie Arnault, erede del colosso del lusso LVMH, proprietario di grandi marchi della moda, come Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Fendi e Celine.















Un matrimonio che è stato celebrato il 21 settembre scorso ma senza proclami di sorta. Si è saputo 'a cose fatte', quando la top model ha condiviso sul suo profilo Instagram rivelando così al mondo il lieto evento. Nozze essenziali, nessuno sfarzo, pochi invitati intimi, una cascata di petali di rose bianche e abiti semplici per la cerimonia che come detto non si è svolta in chiesa.















Natalia Vodianova era un incanto. Per il suo grande giorno non ha scelto un sontuoso abito da sposa ma ha preferito un look più sobrio ed essenziale dunque ha optato per un vestito semplice dal sapore anni '80 firmato dalla stilista russa Ulyana Sergeenko. Nel dettaglio, un abito in seta bianca con colletto appuntito, maxi spalle strutturate e un ricamo dalla forma geometrica cucito sul décolleté.









Il vestito è caratterizzato anche da maniche ampie e morbide e una cintura in pelle bianca a sottolineare il punto vita. Ai piedi semplici décolleté col tacco ancora total white e hair style e make up molto naturale. Per le nozze la modella ha lasciato i capelli sciolti e ondulati sulle spalle e optato per un leggerissimo trucco nude. Lo sposo, invece, ha indossato un completo blu con giacca monobottone, indossata su camicia bianca e cravatta slim in tessuto azzurro.

