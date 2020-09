Elisabetta Gregoraci è sicuramente tra i concorrenti più in vista di questa edizione del GF Vip, dove si è anche fatta attendere. La showgirl e conduttrice calabrese è infatti entrata nella Casa durante la seconda diretta, non lunedì 14 settembre. Ma si è subito ambientata e ha anche già fatto amicizie.

Una in particolare: con Pierpaolo Petrelli sembra aver raggiunto già un certo feeling nonostante si conoscano da pochi giorni. Complice, certo, il bacio (per gioco) che si sono scambiati durante l’ultima puntata. È successo durante una prova in piscina per il budget settimanale e, per quanto finto, a molti è sembrato assai appassionato. All’indomani dell’accaduto, i due sono apparsi sempre più vicini e hanno anche cominciato a fantasticare su un “fischio di orecchie” percepito dal modello. (Continua dopo la foto)















“Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”, ha scherzato Elisabetta. E Pierpaolo: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”. Insomma, dopo averne parlato con Alfonso Signorini, la Gregoraci ha tirato di nuovo in mezzo l’ex marito e papà di suo figlio Nathan Falco, Flavio Briatore. Quello stesso Briatore che si era opposto alla partecipazione di lei al GF Vip. (Continua dopo la foto)















“Non è contento, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”, aveva rivelato Elisabetta all’epoca. Ma a proposito, che dirà Briatore adesso che la donna a cui è stato legato per 13 anni è nella Casa? Al momento nessun commento da parte dell’imprenditore, ma ci ha pensato il magazine Chi a svelare un retroscena interessante che lo riguarda. (Continua dopo le foto)











Pare che l’imprenditore, che oggi dopo aver sconfitto il coronavirus è tornato a una vita normale e si divide tra Monte Carlo e Milano non abbia visto in diretta la presentazione di Elisabetta al reality di Canale 5. Secondo quanto spifferato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, quella sera Briatore si trovava a Milano, più precisamente al ‘Baretto’ ma non da solo. Era “in dolce compagnia” ma non viene aggiunto altro. Solo che Flavio ha poi recuperato in seguito, guardando la registrazione della puntata del GF Vip in questione.

