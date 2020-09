Dopo il dramma Francesco Oppini fa sul serio con Cristina: chi è la fidanzata del gieffino (e il suo rapporto con Alba Parietti)

Francesco Oppini, adesso parla la fidanzata. Per i più appassionati del mondo del gossip e del pettegolezzo, le parole della fidanzata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip saranno illuminanti. Un modo per entrare anche nella vita privata della suocera, Alba Parietti, e scoprire che tipo di mamma è nella vita di tutti i giorni. Tutto questo grazie a Cristina Tomasini, che ha spiegato tutto in un’intervista.

Ha parlato di se stessa e del suo rapporto con Francesco Oppini. Cristina Tomasini ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Chi, lasciando emergere alcuni interessanti dettagli anche sulla mamma di Oppini, ovvero sua suocera, la nota showgirl dal nome intramontabile, Alba Parietti. E mentre si chiacchiera di lui fuori dalle pareti del Grande Fratello Vip, Oppini continua a fare strage di cuori.















Irraggiungibile e soprattutto davvero innamorato, Francesco Oppini e Cristina Tomasini hanno un futuro da continuare a costruire insieme. Lo ha rivelato la fidanzata in persona: "Abbiamo tanti progetti da realizzare. Lui è un ragazzo semplice, a volte è fumantino, anche se si è calmato, ma in un contesto come il Gf Vip potrebbe sentirsi sotto pressione. Paura delle altre? Francesco è rispettoso e mi ha assicurata".















Ma Cristina Tomasini non risparmia alcuni dettagli anche sul rapporto con la suocera, Alba Parietti, una mamma spesso definita "imgombrante": "Con Alba ho un rapporto bellissimo. All'inizio avevo timore, ma adesso per me è un punto di riferimento. A volte usciamo a cena solo io e lei e quando ho un problema la chiamo". Una suocera presente, anche per amore del figlio.









Cristina Tomasini è riuscita a farsi amare anche dalla suocera. Merito il suo carattere sempre molto discreto. La splendida mora è originaria di Bergamo. Lontana dai riflettori e dal mondo del gossip, Cristina preserva il suo mondo privato, dando qualche cenno della sua intimità di tanto in tanto, come si legge su Facebook: “I miei ingredienti sono un tant pour tant di determinazione, perfezionismo e passione”.

