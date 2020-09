“Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze”. Mario Balotelli dopo mesi di silenzio sentimentale e singletudine esce allo scoperto e al settimanale Chi e mette a tacere le voci arrivate dalla casa del Grande Fratello Vip su Dayane Mello, sua vecchia fiamma che pochi giorni fa aveva parlato di Super Mario e della loro vecchia relazione.

La modella ha ricordato alcuni episodi in cui i due si sono incontrati quando, appena arrivata in Italia, ha iniziato una breve frequentazione con il calciatore. "Quando lo vedo il mio cuore batte forte" ha raccontato la modella spiazzando i compagni e soprattutto Enock (il fratello di Mario Balotelli) che non si aspettava una dichiarazione così diretta da parte della modella.















Dayane Mello aveva anche ricordato il primo bacio dato a Balotelli: "È stato in macchina davanti all'agenzia dove io lavoravo. Ci guardavamo, io l'ho preso e gli ho dato un bacio". "Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella Casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace ma davvero", era stata la risposta di Balotelli dopo la messa in onda del Grande Fratello Vip.















Mario Balotelli ha confermato ad Alfonso Signorini di avere avuto una storia d'amore con Dayane Mello. Non ha negato questo dettaglio, ma ha spiegato che successivamente non c'è stato "niente di che" con la modella. Poi, sempre su Twitter, aveva ammesso di avere una fidanzata: "Prega Dio che io non venga a trovarti là dentro, perché arrivo con le sciabole", "La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole".









Ora la conferma. Mario Balotelli è fidanzato e la sua nuova ragazza non è affatto sconosciuta ai telespettatori italiani. Si tratta di Alessia Messina, ex volto di "Temptation Island" ed ex corteggiatrice di "Uomini e Donne". Il settimanale Chi ha paparazzato Mario e Alessia in un locale di Piazza Armerina, dove la ragazza è cresciuta. Il calciatore è volato in Sicilia per conoscere la famiglia di lei.

