“Nuovo look di transizione”. Arisa, che rivoluzione! Con i capelli così non l’abbiamo mai vista: ed è boom di cuori

Arisa, boom di like in poche ore. La cantante questa volta supera se stessa e decide di condividere con i suoi numerosissimi fan uno scatto che manda in tilt tutti, Il cambio look non ha precedenti. La sua tricotillomania e la speranza di vedere ricrescere i capelli fanno prendere una decisione drastica. Arisa dice addio al taglio rasato. Vediamo in che modo si è mostrata.

La nuova acconciatura di Arisa conquista tutti. La cantante è irriconoscibile. Nel tentativo di combattere contro la tricotillomania, ovvero un disturbo ossessivo-compulsivo che Arisa non ha mai nascosto, la cantante di Sincerità non perde l'occasione di specchiarsi e vedersi letteralmente diversa. Il rasato? Solo un ricordo lontano perchè da oggi dovremmo abituarci a vederla così.















Per chi non lo sapesse, infatti, la tricotillomania fa parte del capitolo dei disturbi ossessivo compulsivi nel DSM-5 ed è caratterizzato dal comportamento compulsivo di strapparsi peli e capelli dal corpo. Questo disturbo porta spesso a calvizie, aumenta i livelli di stress. Da diverso tempo la cantante ha confessato di soffrire di questo problema, trovandosi spesso nelle condizioni di chiedere consiglio agli utenti dei social su un possibile nuovo taglio.















Più volte Arisa ha confidato il suo desiderio di lasciare crescere la chioma, ma la complessità del disturbo la obbliga molto spesso ad accorciare sempre i suoi capelli. Di recente sembrerebbe aver trovato un rimedio, per lo meno estetico, per poter vedere realizzare quanto in cuor suo desidera, optando per delle extension. Forse sarà anche un tentativo per permettere alla chioma di crescere e rimediare al problema.









Ma Arisa sta provando a risolvere la sua tricotillomania affidandosi anche agli specialisti. Di recente si è recata presso il centro Norino Extension Milano, proprio per iniziare a seguire un percorso che potrebbe porre rimedio a lunga durata. E prima ancora di applicare le lunghe extension, non ha perso tempo a condividere tutto di questa decisione, a partire dallo shampoo fino ad arrivare al caschetto corto e netto in castano scuro. Poi ha scritto: “Nuovo look di transizione anti rasata in virtù dell’auspicata rigogliosa crescita”.

