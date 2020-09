Myriam Catania, l’amore dopo Luca Argentero. Mai visto il fidanzato? Ecco il bellissimo Quentin

Myriam Catania è un’attrice e doppiatrice italiana, figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo. È comparsa in numerose fiction tv e ha doppiato attrici come Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica e Nikki Cox nella serie Nikki.

Nel 2015 ha ricevuto il Leggio d'oro per la miglior interpretazione femminile grazie al doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game. Da settembre 2020 prende parte come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini.















Nel luglio 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, ha sposato l’attore Luca Argentero. La coppia si è poi separata nel 2016. Argentero ha cominciato una relazione con Cristina Marino, che lo ha reso padre la prima volta. La doppiatrice si è fidanzata con Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il figlio Jaques.

"Siamo molto simili", ha spiegato l'attrice in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, "Siamo esuberanti. Fra noi c'è una carica esplosiva", ha raccontato Myriam Catania, diventata mamma di Jaques nel 2017, appena un anno dopo l'inizio della loro storia d'amore.















Nato a Marsiglia il 22 aprile, Quentin vive in Francia ma per lavoro si sposta spesso tra Ibiza, Barcellona e l’Italia. In un’intervista a Tgcom24, Myriam Catania aveva confessato che, in un futuro, non le dispiacerebbe raggiungere il suo compagno e trasferirsi definitivamente in Francia.

Tra i due è stato un vero colpo di fulmine: i due si sono conosciuti per caso ad Ibiza, dove lui si trovava per lavoro. Lui aveva chiuso una relazione importante mentre Myriam Catania era reduce dal divorzio da Luca Argentero.









“Avevamo bisogno di leggerezza, di vita – ha raccontato di recente lei -. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”.

