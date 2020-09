“Sei gay?”. La domanda arriva diretta e Gianni Sperti è costretto a rispondere: le parole dell’opinionista di UeD

Ex ballerino e personaggio televisivo grazie al programma ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi, Gianni Sperti è stato sposato con la bellissima Paola Barale, ma il loro matrimonio è naufragato nel 2002. Nel corso dell’intervista rilasciata dalla showgirl a Peter Gomez la Barale ha svelato perché finì con Gianni Sperti. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità”.

"Era un uomo forte ma durante la relazione era emotivamente distaccato", aveva aggiunto Paola Barale. Dopo la fine del matrimonio con la conduttrice (è durato dal 1998 al 2020) Gianni Sperti non ha più vissuto alla luce del sole nessuna relazione.















Da sempre consapevole della curiosità del pubblico nei confronti della sua vita privata, Gianni Sperti non ha mai dichiarato apertamente il suo orientamento sessuale, lasciando a distanza di anni ancora i fan con il dubbio. Lo storico opinionista di Uomini e Donne, nella sua question box ha ricevuto una domanda molto privata. Ma lui non si è tirato indietro e ha risposto. Tra le tante domande o affermazioni dei fan, una ha colpito più di tutte. Nello sfondo nero della storia di Instagram appare la frase: "Sei gay".















Già in passato l'opinionista di Uomini e Donne aveva parlato del suo orientamento sessuale e aveva risposto così: "Non so com'è nata questa voce. Quello che è certo è che per me non è un'offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. Uomini e donne mi corteggiano egual modo e misura e spesso in maniera parecchio hard. La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima".









Anche questa volta Gianni Sperti è stato enigmatico. “Non capisco se è una domanda o un’affermazione – ha scritto nel box delle risposte – tuttavia non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l’ignoranza non ha sesso”.

