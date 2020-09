Tommaso Zorzi, mai visto l’ex fidanzato? Si chiama Marco e non è uno sconosciuto: le foto

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni ma Tommaso Zorzi ha già iniziato ad attirare l’attenzione su di sé. Appena entrato nella casa ha avuto uno scontro con la contessa Patrizia De Blanck (i due hanno già fatto pace) poi ha accusato ben due malori ed è uscito dalla casa perché aveva la febbre alta. Niente covid, per la cronaca Zorzi ha uno pneumococco (un’infezione alla vie respiratorie) ed è stato proprio lui, durante la terza puntata del reality show, ad assicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

"Non sono stato bene. Non mi vergogno a dirlo, ho uno pneumococco e sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta". Tommaso ha spiegato che la prima volta che ha avuto la febbre ha preso un antibiotico che non è riuscito a sconfiggere il batterio. Con il secondo controllo, i medici gli hanno cambiato medicina e ora spera di guarire in fretta. Tommaso Zorzi è diventato famoso dopo aver partecipato al reality show Riccanza, dedicato proprio ai giovani più ricchi d'Italia. A spiccare è stato appunto il suo senso dell'umorismo, che lo ha reso da subito uno dei protagonisti più amati della trasmissione.















All'interno della casa el Grande Fratello Vip il concorrente ha fatto parlare di sé anche per le sue dichiarazioni sull'ex fidanzato, un volto noto per chi bazzica nel mondo dei social. Conosciuto con il nome di Iconize, Marco Ferrero, questo il nome all'anagrafe dell'ex fidanzato di Tommaso Zorzi , è uno youtuber ed influencer di successo nonché uno dei migliori amici di Elettra Lamborghini.















"Io non vorrei ex fidanzati. – ha detto Zorzi – So che secondo me ce ne sono almeno due certi. Quello, va beh, diciamolo, Marco. Lui non vede l'ora. Io non vorrei sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma lui è proprio una ciotola" ha detto in merito a Iconize Tommaso Zorzi nel corso di una recente diretta Instagram. Marco Ferrero è nato a Biella nel 1991, ha deciso di lasciare la sua città natale dopo il liceo per trasferirsi a Milano, dove attualmente ancora abita e lavora. Iconize è riuscito a farsi strada nel mondo del web grazie alla sua personalità originale girando video dei viaggi che ha fatto. Dopo youtube è passato per Instagram, ma è con TikTok che ha decisamente svoltato. Iconize, infatti, ha più di un milione di follower.









Perché si chiama Iconize?. “Iconize vuol dire rendere un’icona le persone. Dunque, le persone che fotografo/filmo, le iconizzo, anche se dietro tutto ci sono sempre io, Marco, con il mio carattere, le mie idee. Iconize è un nome che mi rappresenta meglio, è unico nel suo genere. Ed entra nella testa delle persone”, ha spiegato l’influencer in un’intervista rilasciata al sito mondoinfluencer.com.

