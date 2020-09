Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, è diventato il parrucchiere più amato dalle vip. Celebre protagonista della trasmissione di real Time “Il Salone delle Meraviglie”, il giovane hair stylist di Anzio è diventato famoso grazia anche al giro di vip che si affidano alle sue sapienti mani per rinnovare il look: da Valeria Marini a Tina Cipollari passando per l’ex UeD Giulia De Lellis, Aida Yespica e tante altre.

Già da molto piccolo aveva manifestato la sua vera passione. Infatti, a soli 5 anni creava pettinature per le bambole e a 13 ha iniziato a lavorare, anche gratuitamente per imparare il mestiere, da un barbiere, facendo lo shampoo ai clienti. Proprio per realizzare il suo grande desiderio, l'hairstylist ha lasciato gli studi e, dopo tanti sacrifici, ha raggiunto dei grandi traguardi.















Fama, soldi e successo, ma in queste ore il parrucchiere è finito al centro della bufera. Federico Fashion Style è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons, che aveva presentato nelle settimane scorse un esposto al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale in cui si chiedeva di svolgere accertamenti in merito ai prezzi praticati al pubblico presso i saloni del noto hair stylist.















"Si invitavano i vigili urbani ad attivarsi tempestivamente e adottare ogni atto necessario a verificare i luoghi riconducibili a Federico Lauri, affinché venisse accertato il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza. Se in caso di trattamenti, venisse compilato un preventivo per informare il cliente non solo delle caratteristiche del prodotto, ma anche del costo complessivo del servizio", si leggeva nell'esposto dell'associazione per la tutela e difesa dei consumatori.









Dopo l’esposto la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto un sopralluogo presso il salone di bellezza “Federico Fashion Style” che si trova all’interno della “Rinascente” in via del Tritone, accertando l’assenza di trasparenza nell’indicazione dei prezzi praticati al pubblico, e provvedendo ad elevare una sanzione amministrativa nei confronti del locale. Federico Fashion Style dovrà pagare una multa di 1.032 euro sulla base del Decreto legislativo n. 114/98.

