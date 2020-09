Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto Tinarelli. Le nozze della vedova di Luciano Pavarotti sono arrivate dopo quasi un anno d’amore: “Alberto è un uomo meraviglioso – aveva spiegato lei – Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”.

Pavarotti “rimarrà sempre una persona importante della mia vita – aveva svelato a Chi, parlando del tenore – e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”. (Continua dopo la foto)















Nicoletta Mantovani ha pronunciato il sì nella chiesa dell’Antoniano, a Bologna. Con un abito color ghiaccio e un bouquet di fiori bianchi, la manager è apparsa molto emozionata mentre raggiungeva Alberto, 52enne che lavora in una società di servizi finanziari. Accanto a lei in questo giorno speciale le persone più care, in primis la figlia Alice, frutto del legame con il grande Luciano, che ha scelto un abito molto elegante, realizzato con lo stesso tessuto di quello della madre. (Continua dopo la foto)















Al matrimonio hanno preso parte 150 invitati, fra cui parenti e tanti amici vip tra cui, come riporta il sito Di Lei, Nek. Il cantante, al secolo Filippo Neviani, ha un legame speciale con Nicoletta Mantovani e ha voluto farle un regalo dolcissimo nel giorno delle sue nozze con Alberto Tinarelli: chitarra in mano, si è esibito durante la cerimonia emozionando tutti. (Continua dopo le foto)











Nek ha cantato per gli sposi Hallelujah, la celebre canzone di Leonard Cohen. Un’esibizione commossa ed emozionante che è stata immortalata in un video e pubblicata su Instagram dallo stesso cantante. Nella clip, gli sposi sono in piedi di fronte all’altare, si tengono per mano e ascoltano rapiti il cantante. “A Nicoletta e Alberto, per la loro vita insieme. Auguri!”, ha scritto Nek.

