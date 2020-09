Cicogna in volo a Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice aspetta il suo primo figlio. Il lieto annuncio è arrivato, come si usa adesso, a mezzo Instagram. Poche ore fa la bellissima ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, il cui nome era già noto alla cronaca rosa perché ex fidanzata di un figlio super vip, ha pubblicato una tenerissima immagine che la ritrae col compagno.

Correva l'anno 2017 quando, nei panni di corteggiatrice di Marco Cartasegna, lei all'epoca giovanissima prendeva parte al famoso programma. Da quel momento in poi la sua popolarità è aumentata vorticosamente tanto che sul suo canale Instagram ufficiale vanta un largo seguito nonostante non sia più apparsa in tv. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori un dolce annuncio.















"Amore nostro – esordisce nella didascalia – sei arrivato all'improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l'ora di coccolarti. Mamma e papà ti amano già e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d'amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre". Poi anche dolci parole per il fidanzato Mirko: "Ti amo infinitamente! Sono sicura che sarai il miglior papà del mondo".















Così, sotto a una bellissima foto di coppia in cui le loro labbra si sfiorano, lei tiene stretta l'ecografia e lui le accarezza dolcemente il pancino, Ginevra Lambruschi, 22 anni, fa sapere a tutti che presto diventerà mamma. L'avevamo lasciata alcuni mesi fa nello studio di Barbara D'Urso a parlare di Pierpaolo Petrelli (che ora è al GF Vip) e adesso la ritroviamo in dolce attesa e al settimo cielo.











Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci presto genitori per la prima volta. La notizia ha fatto naturalmente esplodere di gioia i suoi tanti fan, che non hanno perso tempo e inondato il post di cuori e congratulazioni. Anche il futuro papà non ha mancato di commentare il tenero annuncio e, tra i commenti al post della bella Ginevra ha rimarcato: “Ti amiamo e ti aspettiamo, mamma e papà”.

