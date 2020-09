Fedez, cambio look ‘estremo’ per il marito di Chiara Ferragni

Fedez, grandi cambiamenti nella vita del rapper. Non solo tante novità nella vita privata e soprattutto familiare, Fedez non ha mai perso un solo secondo per continuare a creare in musica un modo dove tutti possono ritrovare energia e positività. Per Fedez fare musica non è solo un mestiere, ma anche una missione, ed è proprio attraverso i suoi versi che trasmette il suo ‘pensiero positivo’. Tutta questione di testa, e scopriamo perchè.

Mesi dopo mesi abbiamo avuto modo di assistere a grandi cambiamenti. L'emergenza sanitaria ha richiesto un impegno collettivo senza precedenti e anche non pochi sacrifici. Molti i settori colpiti da una inevitabile crisi per il periodo di lockdown, ad inclusione della musica e dell'arte. Ogni musicista è stato messo a dura prova pur tentando di continuare a credere che il testo di una canzone potesse trasmettere fiducia e speranza.















Anche Fedez non si è fermato un solo momento. E il risultato di un duro lavoro viene presentato in modo inedito, passando anche dal look. Il cantante ha annunciato un nuovo progetto pubblicando su Instagram uno scatto in cui ha un look totalmente diverso dal solito. "Bella Storia" è il nuovo progetto musicale di Fedez, che uscirà il 25 settembre. E un simbolo ben in vista.















Un messaggio di positività e pace, che Fedez ha deciso di raccontare così, ovvero passando anche dai suoi capelli. Addio al castano, adesso il rapper sfoggia capelli rosa e verdi, con il simbolo della pace sulla nuca. Mostrandosi di spalle, Fedez con molto poco ha saputo comunicare quanto sia necessario per tutti riscoprire una vita a colori. E il 25 settembre sapremo cosa avrà da raccontarci la sua "bella storia".









Fuori il 25 Settembre ☮️

E i fan rimangono sorpresi, nonostante siano abituati ai cambiamenti e ai colpi di testa del loro rapper del cuore: “Ah, così, all’improvviso? Avvisa prima!”. Fedez stupisce, per energia e determinazione. Il look è solo un modo per rappresentare la sua viva ricerca musicale e i suoi due singoli, Le feste di Pablo e Bimbi per Strada, diventati un tormentone ne sono la prova schiacciante.

