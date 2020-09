Qualche mese fa sembrava aver ritrovato la linea e anche essersi ripresa dai problemi di alcol e droga arrivati quando era all’apice del successo. Ora, invece, delle nuove foto che stanno circolando con insistenza in queste ore e realizzate a Los Angeles, nei pressi della sua abitazione, mostrano l’attrice un tempo idolo degli adolescenti visibilmente trasandata e fuori forma, con un bicchiere di vino in mano e l’espressione malinconica, riporta il sito Di Lei.

Classe 1984, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina. Aveva solo 9 anni quando esordì in Slavs!, dove interpretava una bambina russa scappata dalla guerra e contaminata dalle radiazioni. Grazie a quella performance l'attrice era stata definita una vera rivelazione. Ma la fama a livello mondiale è arrivata qualche anno dopo.















Esattamente con il personaggio di Marissa Cooper nella serie tv The O.C.: è stato lì che il fenomeno Mischa Barton è esploso. Bellissima e con un viso d'angelo, non deve aver retto la pressione dei media e il gossip e i fotografi sempre alle costole. Mischa è stata arrestata una prima volta nel 2007 per guida in stato d'ebbrezza e possesso di droga. Poi, 2 anni dopo, il ricovero per un esaurimento nervoso.















Dal 2009 a oggi si è parlato più delle sue ascese e ricadute e continue oscillazioni di peso che dei suoi lavori. E infatti si può dire che dopo The O.C. Mischa, che pure a differenza di tanti altri attori resi celebri dalle serie, arrivava da una carriera cinematografica di un certo livello, è rimasta imprigionata nel ruolo che l'ha resa famosa, quello di Marissa.











Era da mesi che il nome di Mischa Barton non compariva più sulle riviste di gossip e sui siti. Ora la paparazzata a Los Angeles, fuori dalla sua abitazione e durante una passeggiata pomeridiana. L’attrice è in versione super casual e il suo look (acconciatura inclusa) sembra lontanissimo da quelli sfoggiati sui red carpet: indossa pantaloni della tuta bianchi e un maglione rosa pallido e sembra appesantita oltre che un po’ triste e pensierosa.

