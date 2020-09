Che bomba di casa! Salone enorme e piscina, da qui Alba Parietti segue il figlio al GF Vip

Alba Parietti, mai così nel privato. Sempre molto attiva sui social, la Parietti per la prima volta in assoluto ha voluto condividere con i suoi numerosissimi follower una dimensione più che privata ovvero la sua casa. Non ci si poteva aspettare nulla del genere, in maniera del tutto esclusiva ha mostrato una parte della sua casa sui social. Le immagini incantano il web.

Lo ha fatto proprio quando il figlio Francesco Oppini stava per fare il suo ingresso dentro un'altra casa, quella del GF Vip. Alba Parietti non si è trattenuta e ha così raggiunto un boom di like nel giro di pochissime ore. Non troppa ironia sul caso, la casa della showgirl ha sfidato quella che da sempre risulta essere la più spiata di Italia. Una sottile e divertente provocazione inaspettata.















Alba Parietti si 'sbottona' sempre di più. Nei mesi di lockdown così come quelli a seguire, quando la showgirl ha stregato tutti con costumi super sgambati indossati durante la sua permanenza a Ibiza. Adesso, con l'autunno alle porte e il ritorno alla 'normalità' è sempre bene trovare il modo più giusto per non perdere quella sintonia duramente conquistata con il suo seguito di fan.















E per rimanere nella top ten delle più seguite in rete, Alba Parietti ha fatto entrare il pubblico direttamente nella sua dimora, mostrando a tutti in quale splendida casa ha deciso di vivere e come ha scelto di arredarla negli anni. Un modo come un altro per continuare a conoscere qualche dettaglio in più della sua vita privata e perchè no, sbirciare qua e là alla scoperta dei suoi 'tesori'.









Uno stile barocco primeggia su ogni altra cosa, e il lusso si nota davvero in ogni parte di casa. Specchi, con tanto di immancabile cornice dorata a un cavallo di legno, eleganti statue che osservano in silenzio sul camino e i candelabri per un tocco sofisticato e di lusso. Passionale e provocante, Alba non poteva che scegliere poltrone rosso fuoco, e pensare di aggiungere una scalinata che corre dall’alto al basso, fino a raggiungere una vetrata che dà sul giardino. La piscina? C’è anche quella, non temete.

