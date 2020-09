Sono marito e moglie! Nozze super vip: si sono sposati in Sicilia, nella terra dell’attrice

E matrimonio in Sicilia fu. Come annunciato, il cantante e l’attrice hanno pronunciato il fatidico sì a Villa Valguarnera, nel cuore del quartiere Bagheria, a Palermo, dove si è tenuto anche il ricevimento. “Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia”, aveva rivelato lui.

La cerimonia è stata officiata dal sacerdote toscano di fede anglicana Claudio Bocca e la festa è stata realizzata in collaborazione con le autorità locali, che hanno garantito la sicurezza e la serenità di tutti gli invitati. Centoventi in tutto gli ospiti: non potevano mancare i membri della band dei Radiohead ma c'erano anche alcuni divi italiani del grande schermo. E così Thom Yorke e Dajana Roncione sono marito e moglie.















La coppia è stata immortalata dal fotografo Greg Williams, grande amico di entrambi e fotografo dell'evento che si è tenuto sabato 19 settembre negli spazi della meravigliosa villa settecentesca. Uno scatto bellissimo, questo post nozze dell'attrice e la star dei Radiohead, che ha subito fatto il giro della rete. I due hanno iniziato a frequentarsi dopo il divorzio del musicista e ora hanno coronato il loro sogno d'amore.















Perché hanno scelto di sposarsi in Sicilia? Presto detto: è la terra natia di Dayane, che è cresciuta a Monreale. "È cresciuta a Monreale – ha raccontato Thom Yorke – camminava per andare a scuola davanti al suo bellissimo duomo ogni mattina e ha ancora molti amici e parenti lì. Entrambi amiamo profondamente quest'isola e abbiamo trascorso molto tempo qui".











“In questi tempi strani speriamo che il nostro matrimonio possa essere una piccola celebrazione, con i nostri amici e la famiglia, della cultura siciliana e del suo modo di vivere”, aveva aggiunto il cantante che nel 2003 aveva sposato Rachel Owen, fotografa con cui si è separato nel 2015 ed è la madre dei suoi due figli. Con Dajana la relazione è iniziata nel 2017 e i due già da diverso tempo vivono insieme a Oxford.

