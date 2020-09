“Incinta di quattro mesi”. La conferma ufficiale non c’è, ma i beninformati ne sono certi. Tanto più che su Instagram sono spuntate delle foto sospette. Dopo il matrimonio celebrato a ottobre 2018, insomma, la principessa potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio e, tra l’altro, sarebbe anche la prima a dare alla luce un nuovo bebè nella Famiglia Reale inglese battendo così sul tempo sia Meghan Markle che Kate Middleton.

Gli scommettitori britannici erano infatti certi che entro la fine del 2020 ci sarebbe stato un lieto annuncio. Il gossip questa volta ha letteralmente investito Eugenia di York, secondogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson e sorella di Beatrice, che ha pronunciato il fatidico sì con Edoardo Mapelli Mozzi a luglio scorso con una cerimonia segreta. (Continua dopo la foto)















Eugenia è sposata con Jack Brooksbank e come detto non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale da Palazzo, ma come riporta il sito Di Lei il magazine New Idea avrebbe avuto la conferma della gravidanza da una fonte vicina alla principessa, la quale avrebbe rivelato che Eugenia è già al quarto mese. L’esperto di questioni reali Philip Dampier ha già commentato questo rumor bomba. (Continua dopo la foto)















“Sarebbe una notizia straordinaria per i Reali se Eugenia fosse davvero incinta – ha rivelato Dampier – La Regina e suo marito sarebbero felici di avere un altro pronipote, la cui nascita diventerebbe il più bel regalo per i 100 anni del Principe Filippo”. Sempre l’esperto ha sottolineato come la gravidanza della principessa possa essere una ventata di serenità anche per la famiglia del marito, il cui padre è stato gravemente malato. (Continua dopo foto e post)











“Fergie (Sarah Ferguson ndr) sarà al settimo cielo. La Regina ha sempre detto che qualunque siano i suoi difetti, è stata una brava madre e sarà anche una nonna meravigliosa”, ha aggiunto Dampier. Poi, oltre al gossip, anche le foto spuntate su Instagram che ritraggono Eugenia a passeggio per Londra con forme più morbide e hanno fatto presto il giro della rete.

