“Morirà in un mare di mer…”. L’allarme di Romina Power: non può accettare quello che sta succedendo

Durissimo sfogo su Instagram di Romina Power, che non può proprio accettare ciò che sta succedendo. Normalmente l’abbiamo vista protagonista di scatti dolci sulla sua vita quotidiana o di ricordi davvero intensi su sua sorella Taryn, recentemente scomparsa per un brutto male. Ma la donna è nota anche per le sue battaglie ambientali. E, proprio alcune ore fa, ha deciso di postare una foto ed un messaggio molto forti contro una decisione che rovinerebbe l’ambiente marino.

Riguarda il suo adoratissimo Salento ed una delle zone più belle del Sud Italia. Da parte sua è stato espresso un dissenso assoluto per una scelta che rischierebbe di mettere a repentaglio la natura. Le acque della Puglia sono cristalline e anche se lei è nata negli Stati Uniti d'America, ha un amore incondizionato nei confronti di questi luoghi paradisiaci. Dunque, dall'alto del suo nome vuole cercare di impedire insieme agli abitanti di compromettere l'ecosistema.















Non è assolutamente d'accordo sul costruire un depuratore che convogli tutti i liquami dei comuni direttamente in mare. Le acque pugliesi non devono essere contaminate, secondo l'ex moglie di Albano Carrisi, e sta facendo di tutto per far cambiare idea a chi di dovere. Romina ha pubblicato delle bellissime immagini del mare in questione, con la presenza di uccelli. Il messaggio scritto a corredo dell'istantanea è breve, ma molto intenso. Un monito fortissimo che non ha precedenti.















Queste le parole utilizzate dalla Power: "Se non fermano il depuratore a Specchiarica, sulla costa salentina, tutto questo morirà in un mare di me…a". Oltre 2.600 i like collezionati dal suo post. Proprio nelle scorse ore la statunitense si è presentata nella zona in questione, partecipando alla protesta degli altri cittadini. Si sono presentate circa 100 persone. In questa occasione ha dichiarato: "Se ci tenete al vostro mare, se lo volete ancora bello così com'è bisogna preservarlo".









In occasione del giorno del compleanno della sorella, Romina Power aveva scritto: “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me. L’amore che abbiamo non scomparirà mai. Settembre è il tuo mese ma io penso a te ogni giorno. Sei nel mio cuore per restarci, mia dolce Taryn”. Nascono da Tyrone Power e Linda Christian le due sorelle Power; Taryn era la secondogenita.

