Il racconto choc a ‘Verissimo’ è ancora impresso nella mente di tantissimi italiani, ma per Lapo Elkann il presente è decisamente migliore e ricco di amore. Infatti, è stato paparazzato dal settimanale ‘Chi’ in compagnia della sua partner, Joana Lemos. Lei è un’ex pilota di rally originaria del Portogallo ed ha ufficializzato nel recente passato l’inizio della sua relazione sentimentale. Non a caso, su Twitter, ha dato vita ad una dedica estremamente romantica che ha emozionato tutti.

Queste le parole usate dal rampollo della famiglia Agnelli: “Joana è la migliore donna che possa avere accanto e la amo come non ho mai amato nessuna. Mi aiuta e mi appoggia sempre. Non avrei mai potuto desiderare niente di meglio nella mia vita”. Joana è una donna che non ha similitudini con le sue precedenti fidanzate. Infatti, non è famosa nel mondo delle influencer e non ha mai sfilato come modella. Ha 47 anni ed è un’ex campionessa sportiva. Con un matrimonio alle spalle. (Continua dopo la foto)















La donna è stata sposata con Manuel Reymao Nogueir per ben 18 anni. Le nozze sono giunte al termine nel 2014. Hanno comunque concepito due figli, di nome Tomàs e Martin. Tornando agli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono stati immortalati insieme a Portofino, durante una bellissima passeggiata romantica con la mascherina sul viso. Dopo aver pranzato all’interno di un ristorante, hanno deciso di fare un giro in barca. Tra di loro scambiati dolci abbracci. (Continua dopo la foto)















A fine giugno era stato sempre ‘Chi’ a svelare questo suo nuovo fidanzamento. Aveva infatti pubblicato altre immagini di loro in barca. In un’intervista aveva confermato la sua love story: “La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non star bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: perché sono felice ed innamorato”. (Continua dopo la foto)









E stando a quanto riferiscono alcuni giornali esteri, sembra che sia in programma anche un imminente matrimonio. A ‘El Pais’, Joana aveva dichiarato: “Ho sentito un’enorme affinità con gli obiettivi esistenziali di Lapo. Lui è un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito per la sua infinita generosità nei confronti del prossimo”. Staremo a vedere quando potrebbero essere celebrate le nozze.

