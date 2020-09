La riconoscete? Ha 37 anni e la mamma è un’attrice molto famosa: sono praticamente identiche

Meryl Streep, non solo una diva del cinema. L’attrice holliwoodiana ha l’arte che scorre nel suo sangue. Continua a trasmettere il gusto per la bellezza anche ai suoi successori, l’attrice è moglie, mamma e persino nonna, e non ha mai perso occasione per trasmettere la passione a tutta la sua famiglia. Vincitrice di tre Oscar e una storia d’amore che sfida lo spietato mondo dello spettacolo e del gossip. I suoi valori e la sua bellezza si possono ritrovare anche nella figlia.

Si sposa con lo scultore Don Gummer nel 1978 e da allora non ha mai smesso di amarlo. Meryl Streep ha protetto con tutta se stessa la sua famiglia, trovando sempre l'equilibrio per fare proseguire sui giusti binari vita pubblica e vita privata. Non ha mai perso la rotta, la bussola di Meryl ha dato sempre la giusta direzione da seguire. E dal suo matrimonio sono nati anche 4 splendidi figli.















Sono quattro figli d'arte, nel vero senso della parola.Henry è un musicista e attore, Mamie un'attrice statunitense, Grace, apparsa di recente in tv nei panni della cyber-poliziotta nella serie televisiva 'Mr Robot' e Louisa, modella. Ed è proprio su Mamie che cade la luce dei riflettori. La giovane ha reso mamma Meryl anche nonna per la prima volta e da lei ha ereditato bellezza e un sorriso incantevole.















Mamma e figlia sono due gocce da'acqua e infatti arrivata ai suoi 37 anni e diventata mamma di un maschietto, Mamie ricorda tantissimo la Streep. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, studiando comunicazione e teatro all'università Northwestern, fino al debutto avvenuto nel 2006 con la partecipazione sul set del film 'L'imbroglio – The Hoax del regista svedese Lasse Hallström.









Da lì una vera e propria scalata verso il successo, con ‘Un amore senza tempo’ di Lajos Koltai appena un anno dopo dal suo debutto nel mondo del cinema. Mamie nella pellicola del 2007 ha interpretato il ruolo nella versione giovane del personaggio poi ripreso dalla madre. Ed era impossibile non fare cadere su di lei quella scelta, posta la somiglianza tra le due e la stessa attitudine alla recitazione di qualità.

