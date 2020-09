“Presto l’annuncio!”. Chiara Ferragni e Fedez, le voci si rincorrevano da mesi. Ora non ci sono più dubbi

Le voci si rincorrono ormai da tantissimo tempo, ma adesso siamo davvero vicini alla verità. Chiara Ferragni aspetterebbe il suo secondo figlio e dunque regalerebbe a Leone un fratellino o una sorellina. Per mesi si è parlato di questo, anche alla luce di un pancino alquanto sospetto da parte dell’influencer. Sia lei che Fedez non hanno ancora commentato la notizia, ma non è escluso che nelle prossime ore possano rompere il silenzio. Gli ultimi rumors sono del sito ‘Fanpage’.

Nuovi aggiornamenti fanno riferimento ad alcune persone decisamente vicine alla coppia amata da tutti. Queste fonti, ritenute molto attendibili, hanno confermato la gravidanza in corso della donna. E non solo: hanno anche rivelato che i Ferragnez sono ormai pronti ad annunciare la lieta notizia a tutti. E chissà se utilizzeranno i social network per comunicarla. Se la news fosse vera, la Ferragni avrebbe grosse difficoltà a breve a nascondere lo stato interessante. (Continua dopo la foto)















L’arrivo del secondogenito coinciderebbe con i due anni di matrimonio di Chiara e Fedez. Ricordiamo che il piccolo Leone ha invece due anni e mezzo e ne avrebbe tre quando nascerebbe il presunto futuro bebè. Si è parlato la prima volta della possibile gravidanza di lei nello scorso mese di maggio, quando era stato notato un pancino abbastanza misterioso. Ma quella indiscrezione non aveva trovato conferma. Poi in estate e precisamente a luglio si era sparsa nuovamente la voce. (Continua dopo la foto)















A luglio però Chiara l’imprenditrice digitale aveva categoricamente smentito la notizia. Poi se n’era riparlato di nuovo il mese successivo, ad agosto, ma quest’ultima indiscrezione non era stata respinta dalla coppia vip. Adesso il nuovo rumor che sta appassionando tutti i fan della Ferragni e dell’artista. L’attesa si fa sempre più forte e c’è già chi spera che a stretto giro di posta i due possano annunciare il fatto che l’influencer sia incinta. Non resta che attendere ancora un po’. (Continua dopo la foto)









In passato c’è stata una prova che i fan ritenevano regina. In un video condiviso su Instagram, lei e Fedez si danno il cinque con i piedi. Lei indossa una tuta rosa e dopo aver compiuto il gesto con il marito, l’infuencer abbassa lo sguardo. E con dolcezza si guarda la pancia. Anche in quella circostanza bocche cucite e follower completamente delusi. Vedremo stavolta se le cose andranno diversamente.

