Hai capito Ilary Blasi… Il look è casual ma super lusso. Solo la camicia costa una cifra inimmaginabile: il prezzo

Ilary Blasi, il look dice ‘addio’ all’estate. Abbiamo avuto modo di seguire la moglie dell’ex capitano giallorosso in tenute estive davvero sexy. La stagione estiva è finita e molti hanno ripreso a pieno ritmo le attività lavorative. Il ritorno alla vita di sempre per Ilary è stato segnato anche dal cambiamento del look. In città è bene indossare capi trendy e sempre alla moda.

L’armadio di Ilary Blasi si è adeguato alla nuova stagione e per questo autunno la splendida conduttrice e showgirl non si fa mancare nulla. Addio a bikini, shorts e crop top, da oggi il look merita una scrupolosa selezione tra capi firmati e accessori di valore. E che sia Ilary stessa a non poterne fare a meno è ormai una realtà indiscutibile. Ai numerosi fan lo stile della Blasi è sempre piaciuto anche per questo. (Continua a leggere dopo la foto).















Capi trendy e alla moda da migliaia di euro. Ilary Blasi non si fa mancare nulla per le sue uscite quotidiane. Tra impegni di lavoro e quelli da mamma, Ilary è sempre riuscita a stare al passo con i tempi. Estate o inverno poco importa, la moglie di Totti è passata agevolmente dai costumi gold abbinati a scarpe da oltre 2000 euro ad abiti e accessori di lusso anche solo per una semplice passeggiata. (Continua a leggere dopo la foto).















Di recente è stata avvistata con camicia oversize dal taglio maschile e dalle maniche ampie, che se indossata lasciandola cadere sulle spalle è davvero il ‘top’ della sensualità. Non una camicia qualsiasi ma quella di Balenciaga, in tessuto bianco a righe e decorato da un maxi logo stampato sulla schiena. Il costo è quasi proibitivo ma si sa che Ilary ama vestire con capi di un certo valore. (Continua a leggere dopo le foto).









Infatti la Blasi indossa la bellezza di 825 euro. Ma oltre alla camicia, Ilary abbina anche gli shorts scuri arrotolati e gli immancabili occhiali da sole Prada, sottili e dalla montatura in acetato total black. Il prezzo? Ben 330 euro. E per mettere la ciliegina sulla torta, spunta anche la borsa, una medium bag in pelle color crema. Una tracolla metallica di Chanel è il tocco finale: 3800 euro di alta moda.

Alessandra Amoroso, il cambio look è radicale ma piace a tutti: “La vera te”