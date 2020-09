“In ospedale”. Marco Carta fa preoccupare i fan: “Mandatemi un grosso in bocca al lupo”

Tanta preoccupazione da parte dei fan e dei follower del cantante Marco Carta. Ha infatti condiviso nelle ultime ore un post nel quale ha annunciato una notizia non propriamente bella. Ha comunicato che dovrà sottoporsi ad una visita molto importante per la sua salute fisica. Non ha voluto svelare ulteriori informazioni su ciò che gli sta succedendo, dunque non sappiamo con esattezza per quale motivo stia andando in ospedale. Le sue frasi sono comunque molto chiare.

Nella didascalia a corredo del filmato, l'artista vincitore dell'edizione del 2008 del talent show 'Amici' ha affermato: "Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo!". Ha dunque annunciato in questa maniera il suo ingresso nel nosocomio. Si trova precisamente al Policlinico di Milano, infatti successivamente si è mostrato nella sala d'attesa. Questi messaggi social hanno gettato nel panico i suoi ammiratori, che vogliono sapere di più.















Nel recente passato Carta aveva comunque riferito di aver dovuto effettuare un'operazione chirurgica per eliminare dalla testa pare una ciste o un accumulo di grasso. In quella circostanza aveva immediatamente tranquillizzato tutti gli utenti: "Niente di grave, vi rassicuro". Aveva anche fatto vedere a tutti un piccolo taglio sopra l'orecchio sinistro. Ma stavolta non ha dato informazioni dettagliate, quindi i fan sono sembrati molto più tesi e si augurano che possa risolversi tutto a breve.















Anche due anni fa, nel 2018, non era stato bene e si era operato d'urgenza allo stomaco in seguito ad un malore avuto durante il viaggio per raggiungere Assisi, dove si sarebbe esibito in un concerto. Ospite all'epoca di Barbara D'Urso, disse al pubblico da casa: "Dopo la Tac hanno visto nell'addome tra l'ombelico e lo sterno che c'era una macchia gigantesca e la dottoressa ha detto: 'O è un'ulcera o una diverticolite, spera che sia un'ulcera. Un duro colpo è stato per me", aveva aggiunto.









A livello sentimentale, Marco Carta e Sirio Filippo Campedelli, nonostante siano fidanzati da tanti anni, hanno sempre mantenuto un low profile sui social, come per esempio Instagram. Su Instagram la loro prima ed unica foto insieme è stata condivisa l’anno scorso in inverno. Il cantante sardo ha però voluto postarne un’altra quest’estate e si è rivolto così al fidanzato: “Baciami per sempre”.

