Antonella Elia è protagonista della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in veste di opinionista insieme a Pupo. Nella scorsa edizione del reality show è stata però concorrente ed ha avuto come coinquilina la conduttrice televisiva Adriana Volpe. E stando alle sue dichiarazioni tra le due non ci sono stati assolutamente buoni rapporti, anche se in passato ci sono stati dei riavvicinamenti. Per capire com’è la situazione attuale Antonella è stata intervistata da ‘Casa Chi’.

Alla trasmissione web ha ammesso che è decisamente molto offesa perché la Volpe non l’avrebbe contattata e non le avrebbe dunque augurato l’in bocca al lupo prima di questa sua nuova avventura professionale. Tenuto conto di questo suo gesto poco carino, la Elia ha quindi annunciato la sua intenzione di toglierle addirittura il saluto. Nelle sue parole si può leggere un’immensa delusione. Avrebbe senz’altro avuto grande piacere a ricevere un messaggio da Adriana. (Continua dopo la foto)















La showgirl ha quindi dichiarato: “Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto. Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata”. Ha inoltre confessato di non apprezzare le ospitate della presentatrice, che ad ‘Ogni Mattina’ dà spesso spazio a persone che sono sue rivali. Il riferimento è proprio ad ex concorrenti del programma di Canale 5. Anche in questo caso le sue frasi non hanno bisogno di spiegazioni. (Continua dopo la foto)















“Lei è amica di tutti i miei nemici, quindi ‘sti cavoli. Poi invita nella trasmissione tutti i miei nemici. Poi va sempre alla reunion con loro in cui sparlano, quindi non voglio salutarla”. Alcune ore fa ha invece toccato un’altra questione e riguarda l’addio di Flavia Vento, che ha lasciato il GF Vip perché avrebbe sentito la mancanza dei suoi sette cani. A proposito di questa vicenda, la soubrette ha affermato su Instagram: “E niente, in qualche modo delle grandi soddisfazioni cce le ha date, brevi ma intense”. (Continua dopo la foto)









Cosa sta accadendo invece tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip? Durante la sua prima puntata da opinionista, svela di essere ancora innamorata di Delle Piane: “Alfonso io di Pietro sono ancora innamorata, per questo mi sembra una farsa la loro”. Oltre ciò, la Elia afferma: “Non basta la gelosia per dirsi addio”.

UeD, web impazzito contro Jessica. La frase della nuova tronista fa arrabbiare tutti: “Come si permette!”