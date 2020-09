“Bellissima!”. Stefano De Martino trasloca: ecco nuova (e costosissima) casa di Milano

Una nuova ripartenza per Stefano De Martino. Dopo aver lasciato la casa che condivideva con Belen Rodriguez in zona Brera a Milano, il ballerino e conduttore di ‘Made in Sud’ ha acquistato un nuovo ed elegantissimo appartamento per ricominciare una nuova vita insieme al figlio Santiago.

La nuova casa di Stefano De Martino si trova a Milano, in zona Garibaldi, dove il ballerino è stato avvistato a passeggio insieme al cucciolo di cane che ha regalato al piccolo Santiago. L'appartamento in centro a Milano si trova in un palazzo d'epoca e dalla foto e la storia di Instagram che Stefano ha pubblicato è un mix tra antico e moderno.















I soffitti alti sono decorati con gli stucchi, mentre i complementi d'arredo sono eleganti e minimal. In un video pubblicato sul suo account Instagram il ballerino napoletano mostra il cane Choco e Santiago giocare sul pavimento del nuovo appartamento. Un momento di gioia da condividere insieme dopo le polemiche di questa estate.















La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato infatti un fulmine a ciel sereno e ha riempito le cronache rosa italiane. Dopo la separazione ufficiale arrivata nel 2015 con un comunicato stampa all'agenzia Ansa, i due erano tornati insieme facendo esplodere il gossip.









CHOCO 🍫

Lui non aveva mai ufficializzato alcuna storia, mentre la showgirl argentina aveva avuto una relazione di due anni con lilpilota di Moto GP Andrea Iannone. Lo scorso anno le voci su un possibile ritorno di fiamma avevano iniziato a circolare in inverno e poco dopo c’era stata la conferma da parte di entrambi. Le cose sembravano andare a gonfie vele, fino a quando è arrivata la rottura.

