Emma Marrone, il debutto a XFactor è extra-lusso. Il suo look scintillante è per poche: il prezzo (da sturbo)

Emma Marrone, imperdibile durante la prima puntata delle Auditions di X-Factor. Un palcoscenico importante per molti talenti. Ed Emma Marrone non può che essere l’esempio in carne e ossa di chi ha saputo credere in quel sogno. La cantante ha debuttato, questa volta nei panni del giudice e non poteva mancare, per l’occasione unica, una sorpresa che ha lasciato tutti senza parole.

La prima puntata delle Auditions di X-Factor ha già visto schierata la commissione dei giudici che quest'anno saranno pronti a scovare il talento. Nomi come sempre d'eccellenza per la musica italiana, il veterano Manuel Agnelli, ma anche Mika, Hell Raton e proprio lei, Emma Marrone, la cantante salentina che ha sempre fatto dei talent una possibilità di vedere concretizzati i propri sogni.















E per una serata speciale, non poteva che essere scelto anche il giusto abito. Ha brillato e incantato tutti, Emma Marrone nel tailleur, must-have del momento, dal taglio maschile, ma senza dubbio attraente e carismatico. Per il carattere di Emma non si poteva che fare cadere la scelta su un modello in grado di esaltare i punti giusti e dare luce. Si tratta dell'abito Nova Nude di Blazé Milano color oro metallizzato.















Elegante ma anche decisamente stravagante, Emma Marrone ha colpito nel segno. Pantaloni a sigaretta a vita alta, per esaltare la sensualità dei fianchi, e giacca lunga doppio petto, tutto per un prezzo da capogiro. Ben 1.846 a cui si aggiungono anche i sandali sui toni del nude con il tacco a spillo, dei maxi orecchini a cerchio dorati. E se non basta, anch l'anello B.Zero1 di Bulgari da 2.450 euro.









Come abbiamo avuto modo di comprendere anche dalla sfilata sul red carpet di Venezia, Emma Marrone ha deciso di rivoluzionare il proprio look scegliendo un abbigliamento in linea con uno spirito provocatorio e sensuale. Per la cantante salentina è tempo di fare capire che anche lei, nella semplicità che da sempre la contraddistingue, sa cogliere la giusta occasione per mostrare un gusto altamente sofisticato.

