Anche questa estate Emanuela Folliero ha fatto sognare i fan. Conduttrice, attrice, ex modella ed ex signorina ‘Buonasera’ (è stata il volto ufficiale di Rete 4, annunciando il palinsesto televisivo per ben 28 anni, ndr) è molto attiva sui social e con i suoi bikini ha lasciato senza parole i suoi 293mila follower di Instagram.

Non è certo una novità che Emanuela Folliero abbia un corpo e curve mozzafiato, ma tanto per fare un esempio quando ha postato lo scatto di lei in spiaggia, con indosso un due pezzi rosso fuoco, ha mandato in tilt la rete. A 55 anni ha sfoggiato un fisico da calendario sulla sabbia di Finale Ligure. “Ma quanto mi rende felice fare una passeggiata al tramonto!”, ha scritto sotto lei, nella didascalia del post di qualche settimana fa. (Continua dopo la foto)















Ma a giudicare dai commenti piovuti sotto, i suoi ammiratori sono stati più felici di lei: “Dimmi tu se ti sa normale essere meravigliose così!”, “Sempre al top”, “Splendida”, “Una ragazzina”, “Che spettacolo!”. E che dire della foto in cui il costume sotto si slaccia mentre è impegnata in un servizio fotografico in acqua? Altra ovazione per la Folliero. (Continua dopo la foto)















Ma come tutti, anche Emanuela Folliero usa Instagram anche per dialogare con il suo pubblico, lasciare riflessioni o semplicemente raccontare attimi del suo quotidiano. Nell’ultimo selfie, però, si è vista costretta a rispondere a un utente. Dopo aver aperto una ‘polemica’ riguardo la pista ciclabile di Milano ora attraversata dai pullman ha notato che un commento era relativo ai suoi presunti ritocchini. (Continua dopo foto e post)











“Ma a Milano le piste ciclabili non erano dedicate alle biciclette??”, ha scritto la Folliero con uno scatto doppio, fuori dal vetro della sua auto e, accanto, un suo selfie con espressione ‘sconvolta’. Tra vari commenti e risposte alla sua domanda posta, uno ha scritto: “Sei una donna molto bella ma perdonami se lo dico, hai davvero esagerato con la chirurgia. Davvero troppo“. Ma lei l’ha seccato subito: “Mi spiace deluderti ma non c’è chirurgia, ma il tempo che passa caro mio“. Discorso chiuso.

