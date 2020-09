“Si stanno baciando?”. Elisa Isoardi e il marito della conduttrice: la foto rubata ‘vola’

Elisa Isoardi, la foto choc è già notizia. La conduttrice, al momento single, è la protagonista indiscussa di una foto decisamente ‘ambigua’. Beccata in compagnia del marito di Milly Carlucci, cosa si nasconde dietro l’immagine? A diffondere l’indiscrezione, il noto settimanale Nuovo, che ha pubblicato una foto in cui Elisa Isoardi sembra baciare Angelo Donati.

Basta davvero poco per ritrovarsi al centro del gossip. È accaduto ancora una volta anche a Elisa Isoardi che, dopo la celebre relazione con Matteo Salvini, torna a riempire le pagine delle più note riviste di gossip. Infatti, se Il Capitano ha già trovato l’amore in Francesca Verdini, la nota conduttrice è ancora single e sta per dare il ‘via’ a una nuova esperienza televisiva. (Continua a leggere dopo la foto).















Di recente, c’è stato chi avrebbe fiutato una frequentazione con il ballerino Raimondo Todaro, ma la loro sembra essere solo una pura sintonia nella disciplina. Delle ultime ore, invece, il rumor che tira in ballo un altro nome, quello del marito di Milly Carlucci. Il settimanale Nuovo non esita a diffondere una foto che accenderebbe un clamoroso pettegolezzo nella vita privata dei tre diretti interessati. (Continua a leggere dopo la foto).















Nello scatto Elisa Isoardi e Angelo Donati sembrano abbandonarsi a un bacio. Come è facile comprendere, lo scatto mette tutti in allarme, sollevando il grido al tradimento. Ma a guardare con maggiore attenzione, non sembra altro che un gioco di prospettive. Un saluto in amicizia sulla guancia tra i due ha rischiato seriamente di fare saltare ogni equilibrio, soprattutto nella vita sentimentale di Milly Carlucci. (Continua a leggere dopo le foto).









L’amore tra la Carlucci e Donati non è stato intaccato e la foto dell’ambiguità è stata ampiamente chiarita. Ciò non toglie che in molti non aspettano altro di apprendere quando il cuore della Isoardi sarà nuovamente disposto a spalancare le porte di un sentimento concreto e duraturo. Infatti da quando è finita la relazione con Matteo Salvini, Elisa Isoardi non ha smesso di ricordare che: “Ci vuole un super cervello per stare con me”. Non rimane che attendere.

Bobo Vieri sul piede di guerra: “Gli faccio causa”. Non se l’aspettava