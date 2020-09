Notizia veramente formidabile per l’ex stellina di Disney, grande protagonista del famosissimo High School Musical. Infatti, l’attrice Ashley Tisdale aspetta il primo figlio e diventerà dunque mamma. Ha concepito il bebè insieme a suo marito, il musicista Christopher French. La notizia è stata confermata dalla diretta interessata, con due foto pubblicate sul social network Instagram. Davvero molto bello e dolce il post scelto dalla donna, che ha letteralmente commosso tutti.

I due appaiono insieme e si può già notare il pancione di lei, che non lascia assolutamente dubbi sulla gravidanza in corso. Anche il coniuge ha successivamente pubblicato sul suo profilo social un'immagine molto simile. Ashley ha addosso un bellissimo abito di colore bianco, che mette in evidenza le sue forme. Inevitabilmente il suo account è stato travolto da un'infinità di messaggi. Complimenti e auguri da parte di tutti e anche di qualche personaggio noto.















Infatti, tra centinaia di messaggi pieni di gioia è spiccato indubbiamente quello di Vanessa Hudgens, anche lei protagonista di High School Musical: "Decisamente i più belli". Attualmente la Tisdale ha 35 anni ed è dunque unita in matrimonio con Christopher French da ben sei anni. Quando hanno festeggiato l'ultimo anniversario di nozze, l'attrice aveva scritto: "Non posso credere che siano già passati sei anni". Il loro matrimonio è stato davvero molto suggestivo.















Si è trattato infatti di un evento veramente romanticissimo, che ha puntato sulla tradizione. Una delle damigelle era proprio la Hudgens, prima fan della coppia. A proposito di Ashley e Christopher, Vanessa ha affermato in passato: "Sono la mia fonte di ispirazione". I futuri genitori stanno comunque insieme dal 2012 e nel 2013 è avvenuta la proposta di matrimonio. Lui aveva acquistato un meraviglioso anello di diamanti ed aveva chiesto la mano all'ultimo piano dell'Empire State Building di New York.









Per quanto riguarda la sua carriera professionale, Ashley Tisdale ha debuttato nella serie Zack e Cody al Grand Hotel, interpretando Maddie. Poi è stata appunto Sharpay Evans ad High School Musical e in seguito ha proseguito con altri ruoli cinematografici. Lei è anche una cantante, infatti nel 2018 è uscito il suo terzo album ‘Symtoms’. Ultima avventura nel 2019 con la serie Netflix ‘Buon quel che vi pare’.

