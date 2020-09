L’annuncio-bomba di Sossio Aruta. L’ex UeD rompe il silenzio dopo le voci di crisi con Ursula

Per diverso tempo sono state molto insistenti le indiscrezioni che facevano riferimento ad una profonda crisi tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, a tal punto da ipotizzare che i due potessero lasciarsi definitivamente da un momento all’altro. Poi la stessa donna aveva voluto smentire categoricamente su Instagram, apparendo con la sua dolce metà. Adesso sull’argomento è intervenuto proprio lui, che ha voluto rilasciare un’intervista sull’ultimo numero pubblicato del settimanale ‘Nuovo’.

Aruta ha esordito così nella conversazione con il giornalista: “Sì, è vero che stiamo lanciando il nostro profumo. Ma non abbiamo finto alcuna crisi per farci pubblicità. Su di noi sono state scritte solo cattiverie”. Dunque, l’ex protagonista del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ non ha gradito assolutamente questa situazione ed ha voluto chiarire una volta per tutte che la coppia è più unita che mai. Successivamente ha spiegato nei dettagli perché erano assenti dai social. (Continua dopo la foto)















Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Qualcuno ha notato che per un certo periodo ci siamo tenuti lontani dai social e ha dedotto fossimo in crisi. Ci hanno tartassato di messaggi, la verità è che eravamo solo impegnati con la bambina”. Non c’è mai stato quindi nemmeno un minimo problema tra i due. Anzi, verso la fine della sua intervista, il calciatore ha confermato una notizia fantastica che farà esplodere di gioia i suoi fan. Andiamo a vedere a cosa ci stiamo riferendo. (Continua dopo la foto)















Si è parlato in passato di un possibile matrimonio tra Sossio ed Ursula. Dopo tante voci circolate in questi mesi, il momento di convolare a nozze è ormai vicinissimo. Infatti, Aruta ha confermato: “Non solo tra me e Ursula non c’è alcuna crisi, ma posso già dire che ci sposeremo nel 2021 con la benedizione di Maria De Filippi”. Non si comprende con esattezza il perché di quest’ultima affermazione. Non è escluso che le telecamere di ‘Uomini e Donne’ possano seguire l’evento. (Continua dopo la foto)









Due settimane fa Sossio ha annunciato una nuova esperienza calcistica. La squadra che ha deciso di puntare su di lui e di tesserarlo per la prossima stagione agonistica è il Madrigal Casalnuovo. Il suo traguardo da mettere nel mirino è il raggiungimento dei 400 gol, anche se non sarà facile visto che mancano ancora molte reti. La sua determinazione è tanta e nulla quindi gli è precluso.

