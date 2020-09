Dopo la crisi estiva che ha riempito le pagine delle cronache rosa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di concedersi un’altra possibilità. Su Instagram il video che segna il ritorno di fiamma fra i due. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano a sorridere insieme. La crisi è ormai ufficialmente cancellata e lo dimostra un video pubblicato dal ciclista sul suo profilo Instagram.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando per lui la Rodriguez ha lasciato in diretta nazionale l’allora fidanzato Francesco Monte. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip la relazione è continuata a gonfie vele e, dopo aver trascorso il lungo lockdown insieme a casa di lui, in Trentino Alto Adige, la coppia parlava di figli e matrimonio. Poi la crisi culminata nel clamoroso addio che ha riempito i giornali di gossip e il ritorno di fiamma. (Continua a leggere dopo la foto)















Nei giorni scorsi i due si sono fatti vedere, in compagnia di alcuni amici, in un locale di Milano per bere un aperitivo. Una serata tra risate e racconti finita sul settimanale Nuovo, che riporta non solo le foto ma la cronaca di un incontro del tutto inaspettato. Mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Rodriguez si rilassano a tavola, ecco che tra la folla spunta proprio lui: Stefano De Martino. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex marito di Belen Rodriguez si avvicina alla coppia e i paparazzi immortalano tutto. Una scena che ha messo in evidenza quanto siano tesi i rapporti tra il ballerino e la famiglia Rodriguez. Mentre Ignazio Moser lo saluta calorosamente, Cecilia Rodriguez lo ignora. È evidente la sorpresa e la delusione negli occhi di Chechu: la Rodriguez rimane seduta e abbassa lo sguardo e, appena possibile, si allontana per una passeggiatina assieme al cane Aspirina. (Continua a leggere dopo la foto)









Poco tempo fa il settimanale Oggi aveva riportato un simile episodio. I due ex cognati si sarebbero incontrati ed il caso avrebbe voluto che fossero seduti vicini. L’argentina, stizzita, avrebbe chiesto all’ex cognato di cambiare posto.

