“Incinta!”. Miriam Leone aspetta il primo bebè: la foto non mente. Chi è il fidanzato Paolo

Era il 2008 e quella che oggi è diventata una delle attrici più richieste partecipava a Miss Italia e portava a casa scettro e corona. Oggi Miriam Leone, che è sempre più bella e sexy e dopo una parentesi ‘blonde’ è tornata al suo rosso, è uno dei volti più amati del piccolo schermo.

È riuscita a catturare una grande fetta di pubblico per il suo talento oltre che per l'innegabile bellezza. Negli anni, l'abbiamo vista interpretare in modo magistrale ruoli diversi e nell'autunno dello scorso anno ha rivestito per l'ultima volta i panni di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky Italia 1994. Attivissima anche su Instagram, spesso regala al suo pubblico scatti che mettono in evidenza il suo fascino e il suo corpo da urlo.















Ma questa volta una delle foto pubblicate ha stuzzicato la curiosità dei follower. Secondo molti fan, l'attrice sarebbe incinta del primo figlio. L'indizio arriva direttamente da qualche foto che Miriam Leone aveva pubblicato su Instagram qualche giorno fa mentre si trovava in vacanza nella sua Sicilia.















"Grazie estate bellissima. Grazie agosto per le sorprese sotto la pelle dorata, dentro di me lascia un diamante purissimo e radici nuove. Settembre inizia come un anno nuovo, buoni propositi, semina e irrigazione", un messaggio che, secondo qualcuno, farebbe chiaramente pensare all'arrivo di un bebè. E nella foto in cui posa sdraiata su una roccia, si vedrebbe un pancino sospetto, sapientemente nascosto da una gamba.









Il fidanzato di Miriam Leone è Paolo Carullo, imprenditore di grande successo con la passione per la musica. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi in barca. La coppia ha infatti deciso di trascorrere qualche momento di relax nell’Hotel Tremezzo, a Bellagio, sul lago di Como.

