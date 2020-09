“Ciclo e ovulazione…”: Belen Rodriguez senza freni, cosa ‘nasconde’ la rivelazione intima davanti allo specchio

Da qualche settimana Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa per via della sua nuova fiamma, il parrucchiere Antonino Spinalbese. Dimenticati Stefano De Martino e Gianmaria Antinolfi, la showgirl argentina sta cercando di ritrovare la serenità in ambito sentimentale e sui social ha lanciato un indizio che ai suoi fan non è sfuggito.

Belen Rodriguez si è fotografata in una posa sensuale, sdraiata sul letto, e con addosso una maglietta di Antonino Spinalbese. Gli haters non hanno perso l'occasione per insultarla, visto che la seconda separazione dal marito Stefano De Martino risale a pochi mesi fa. A Ibiza, durante le vacanze estive, Belen è stata sorpresa prima in atteggiamenti intimi con Gianmaria Antinolfi, e a seguire con il giovane hair stylist Antonino Spinalbese.















Dopo le critiche, però, Belen ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui fa ironia mentre si trovava in camerino. Lei, il suo hair stylist e la sua truccatrice hanno detto rispettivamente le parole "Ciclo, pre-ciclo e ovulazione" e lei ha scritto sui social "un triciclo". Insomma, si è lasciata andare a una vera e propria rivelazione 'intima'.















Come dicevamo, nonostante l'apparente serenità riacquisita sono molti a scagliarsi contro Belen. Non è ovviamente la prima volta che fa i conti con critiche e insulti, però pochi giorni fa ha reagito con un commento. La discussione ha riguardato suo figlio Santiago e il suo modo di essere madre. Su questi punti non transige assolutamente e allora ha perso del tutto la pazienza, rispondendo per le rime a quel messaggio.









Una replica che è stata accolta con applausi dai suoi fan, increduli davanti a queste stoccate. “Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te”. La Rodriguez non ci ha visto più ed ha immediatamente scritto: “Santiago penserà che sono una madre figa e in gamba! Chissà i tuoi cosa penseranno che passi le giornate a scrivere minc…te”.

