Bianca Guaccero in bikini, lato B da sogno. Ma c’è un dettaglio proprio lì a rubare completamente la scena

Bianca Guaccero ha postato una foto che ha scatenato le fantasie di tutti i fan. Ha pubblicato anche degli scatti nei quali ha decisamente accorciato la chioma, passando a un caschetto netto molto trendy. Anche il colore è nuovo: ha eliminato le punte più chiare sui toni del dorato, passando a un colore uniforme come il castano scurissimo. E di fatto col suo nuovo bob tutto della stessa lunghezza ha lanciato l’hair look da avere nell’autunno 2020. Ma questa istantanea ha superato tutto.

Infatti, in attesa di tornare in televisione a condurre su Rai 2 ‘Detto Fatto’, ha fatto stropicciare gli occhi a tutti con un’immagine di sé veramente molto sexy, quasi al limite della censura. La sua bellezza è infinita, il suo sorriso illumina la tv e i social, ma ciò che ha deciso di mostrare recentemente è un qualcosa di sensazionale. Bianca ha ottenuto grazie a questo post una quantità industriale di mi piace e di commenti super entusiastici. Andiamo a vedere cosa ha proposto. (Continua dopo la foto)















La Guaccero si trova all’interno di una piscina e si è ripresa di spalle. In bella vista ci sono il suo fantastico bikini colorato che mette in evidenza la sua splendida abbronzatura estiva e forme strabilianti. Il lato B è pazzesco e tutti non hanno potuto fare a meno di apprezzare il tatuaggio nella parte bassa della sua schiena. Questo tattoo raffigura il volto di una donna. Subito dopo sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi degli utenti, che non hanno fatto altro che complimentarsi. (Continua dopo la foto)















Tra i tanti apprezzamenti ricevuti dalla presentatrice Rai, sono spiccati soprattutto questi: “Sei illegale, perché hai tagliato il lato B dalla foto?”, “Il tatuaggio è bellissimo, chi rappresenta?”. Altri ancora: “Sei bellissima”, “Una meraviglia”, “Bellissima come sempre”, “Un incanto”, “Bellissimo costume e tu sei meravigliosa”. Dunque, un vero e proprio successone per la pugliese, che si è goduta gli ultimi sprazzi di vacanze prima di fiondarsi nella nuova esperienza nel piccolo schermo. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Bye bye SUMMER! 💚❤️💖💜💛🧡 Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 9:28 PDT

Da quanto trapelato il suo Detto Fatto partirà a ottobre, più in là dunque rispetto al solito, ma la conduttrice pugliese sarà impegnata anche in una fiction con Loretta Goggi e Marco Bocci e Violante Placido per la regia di Cinzia Th Torrini, che ha già diretto Sorelle e Elisa Di Rivombrosa. Non si conoscono ancora troppi dettagli della serie che andrà in onda su Rai 1.

