Nozze vip a sorpresa e in segreto: l’attrice ha detto sì. Tutti impazziti alla vista delle foto

Nozze vip a sorpresa. E celebrate in gran segreto, perché si scopre solo ora, con più di un mese di ritardo, che la bella attrice ha detto sì. È stata proprio lei a dare il grande annuncio ai fan pubblicando le foto del matrimonio da sogno che si è tenuto lo scorso 8 agosto. Alla vista di quegli scatti, i suoi ammiratori sono letteralmente impazziti.

Bella, sensuale e romanticissima, ha sfoggiato un vestito da sposa davvero stupendo e dalle foto pare proprio che il matrimonio sia stato celebrato in una tenuta di campagna immersa nel verde. Il perché di tanto mistero? Probabilmente i novelli sposi hanno mantenuto il più stretto riserbo per motivi lavorativi. Tra i tag delle fotografie appare infatti anche Vogue Magazine, la nota rivista di moda a cui evidentemente avevano dato l'esclusiva.















E così, l'8 agosto scorso la meravigliosa Elizabeth Gillies, protagonista della serie tv Dynasty, ha giurato amore eterno al compositore Michael Corcoran, 47 anni (20 più di lei), noto per le sue collaborazioni con Nickeldon e il produttore Dan Schneider, all'Inn at Fernbrook Farms nel New Jersey con una cerimonia limitatissima e in gran segreto con appena 10 invitati.















In realtà le nozze erano in programma ad aprile scorso ma la coppia ha dovuto interrompere tutti i preparativi per questioni di sicurezza vista l'emergenza sanitaria: "Una volta che abbiamo visto quanto fosse terribile la situazione, sapevamo che dovevamo rimandare", ha spiegato la star a Vogue sul loro piano originale di sposarsi al St. Regis Atlanta. "A parte le ovvie limitazioni di viaggio e il divieto di assembramenti, non sembrava giusto festeggiare in modo così grande quando c'era così tanto da fare nel mondo", ha aggiunto.









8•8•20



Il matrimonio è stato celebrato da un ospite d’eccezione: il padre di Elizabeth, Dave Gillies, è stato infatti ordinato sacerdote. Elizabeth Gillies tornerà sul set di Dynasty per interpretare ancora Fallon Carrington nella quarta stagione prevista, come tutti gli show della CW, il prossimo anno. Tutto dipenderà dalla situazione Covid, ma al momento non è dato sapere quando la produzione otterrà il via libera per le riprese.

