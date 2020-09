“3 mesi fa piangevi e adesso…”. Belen finisce ‘massacrata’ per quel gesto

Belen Rodriguez nel mirino degli haters. Non c’è pace per la showgirl argentina, travolta dalle critiche sul social network Instagram. Tutta colpa di una foto postata nelle scorse ore, che l’ha immortalata con un outfit particolare. Ha infatti deciso di indossare la maglietta del suo fidanzato Antonio Spinalbese e questo suo gesto ha fatto imbestialire tutti. Entrando più nello specifico, c’è la donna sul letto, con gli occhi chiusi e che sembra quasi sognare. Ma la t-shirt ha fatto rumore.

Infatti, si tratta della maglia indossata dal ragazzo in passato. Nonostante il post abbia collezionato una marea di like, complice la bellezza infinita di Belen, questa sua scelta non è proprio andata giù a moltissimi follower, che hanno ritenuto eccessivo questo suo comportamento. Ma è stato soprattutto un utente a dare vita ad un messaggio abbastanza intenso. Ma anche altri seguaci non sono stati proprio gentilissimi. Chissà come l'avrà presa lei, che al momento non ha replicato.















Il primo che ha commentato le ha scritto: "Tre mesi fa piangevi per la fine del matrimonio, un mese dopo ti divertivi con Antinolfi a Capri, due mesi dopo ti divertivi col ragazzino di 25 anni ad Ibiza e ora a Milano. Il tuo non è amore, altrimenti non riusciresti a cancellare il passato e ripartire come se nulla fosse. Non è amore". Dunque, in tanti non credono che sia vera al 100%. E non credono assolutamente che nei confronti di Antonio provi esclusivamente un sentimento di amore.















Altri hanno quindi aggiunto: "Per quanto ti piaccia il tuo nuovo uomo, mi spiace ma si vede che non lo ami. Smettila di giocare con lui", "Altra maglia altro ganzo e via…andare!", "Basta fidanzati e inutili storie, non è attraverso i rapporti che puoi trovare la felicità se dentro di te c'è il caos e il buio. Fermati e rifletti cara Belen. Hai avuto tanto dalla vita, cerca di capirlo o il troppo ti sta facendo male?". Tanti dunque i follower che hanno puntato il dito contro la bellissima Rodriguez.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 16 Set 2020 alle ore 6:38 PDT

Un paio di giorni fa ha fatto parlare di sé con uno scatto bollente che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione. L’immagine è stata accompagnata dalla didascalia «un cuerpo». Nella foto Belen, ritratta dal seno alle gambe, indossava solo il pezzo di sopra del bikini. Le parti intime erano coperte dalla sua mano. Immediati i commenti maliziosi dei fan: “Togli la manina…”.

