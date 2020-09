Dopo il red carpet della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Emma Marrone regala un’altra sfilata ‘di lusso’. Solo pochi giorni fa la cantante salentina che quest’anno siede anche in giuria a X Factor ha incantato tutti presentandosi super elegante alla prima del film “Miss Marx”.

Emma è sbarcata a Venezia lasciando che fosse Giorgio Armani a curare il suo look. Nel dettaglio, ha indossato un mini abito con una giacca in bianco con i bottoni neri a contrasto e una splendida e laminata sciarpa leggera. Per concludere décolleté di pelle nera con il tacco a spillo e, pezzo forte, un paio di orecchini pendenti che non sono e non potevano passare inosservati. Certo, quando si è saputo il prezzo si è capito (ma era scritto) che ben poche possono permetterseli. (Continua dopo la foto)















Gli orecchini luminosi e sofisticati dal prezzo quasi indicibile, ricchi di brillanti e caratterizzati da una forma esagonale in oro bianco 18 carati sfoggiati dalla mitica Emma sono firmati Bulgari e, si legge sul sito della maison, valgono 46.600 euro. E l’altra sera proprio da Bulgari la cantante era ospite nel giardino di Palazzo Colonna per la sfilata dal vivo di gioielli di alta gioielleria della maison. (Continua dopo la foto)















Per la presentazione della collezione Barocko Bulgari, Emma ha sfoggiato un look delle grandi occasioni che ha certamente lasciato di stucco chi di solito è abituato a vederla casual. Aiutata dalla sua stylist Rebecca Baglini, ha di nuovo puntato tutto sul total white con un lungo abito firmato Nervi, un modello con la gonna drappeggiata e un maxi spacco sulla parte anteriore e un corpetto scollato con le maniche lunghe decorate con piume tono su tono. (Continua dopo foto)











Poi sandali a contrasto, ovvero in nero di Jimmy Choo, abbinati alla pochette dello stesso colore ma tempestata di paillettes di Les Petits Joueurs. Ma ancora una volta ad attirare le attenzioni è stato un gioiello. Dopo i pendenti di Venezia, a Roma ha fatto furore la collana: un collier sottile della collezione Serpenti Viper di Bulgari in oro rosa 18 kt con semi-pavé di diamanti. Il prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a ben 41mila euro…

Bianca Guaccero cambia look e fa centro: tutte pazze per la novità