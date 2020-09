Bianca Guaccero non è ancora tornata in tv con il suo Detto Fatto, che comincia in autunno, ma è è di nuovo sul set. Dopo una la vacanza che ha trascorso con l’affetto degli amici e della famiglia in Puglia, la sua terra, l’attrice e conduttrice è tornata al lavoro, a Il Medico della Mala, serie Rai attesa per il 2021.

In questo periodo, dunque, la Guaccero è impegnata con le riprese di questa nuova serie tv insieme a Marco Bocci e alla regista Cinzia Torrini che ha ottenuto un successo straordinario con Sorelle e che è ricordata per aver diretto anche Elisa di Rivombrosa. Vero è che negli ultimi anni ha indossato di più i panni della conduttrice che quelli dell’attrice, ma in passato è stata la protagonista di tante fiction di successo. (Continua dopo la foto)















Ricordiamo Benedetti dal signore, La tassista, Capri, Mai storie d’amore in cucina, La terza verità, Il caso Enzo Tortora e Purché finisca bene. E c’è da dire che ha più volte dimostrato anche le sue doti canore. Per esempio durante il recente Una storia da cantare condotto con Enrico Ruggeri, e poi nel 2015 quando ha partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove ha stregato l’intero pubblico con le sue esibizioni. (Continua dopo la foto)















In questo momento, come detto, Bianca Guaccero è assente dal piccolo schermo ma si lascia comunque seguire su Instagram, dove è attivissima. E dopo aver annunciato a mezzo social l’inizio delle riprese della sua nuova serie, è lì che si è mostrata con il nuovo look. Appena tornata dalle vacanze, Bianca ha infatti fatto visita al parrucchiere e rinnovato la sua immagine. E i fan hanno apprezzato e di gran lunga: sta benissimo! (Continua dopo le foto)











Bianca Guaccero ha decisamente accorciato la chioma, passando a un caschetto netto molto trendy. Anche il colore è nuovo: ha eliminato le punte più chiare sui toni del dorato, passando a un colore uniforme come il castano scurissimo. E di fatto col suo nuovo bob tutto della stessa lunghezza ha lanciato l’hair look da avere nell’autunno 2020. Scommettiamo che saranno in molte a imitarla?

“Con Loredana Lecciso…”. Al Bano, dopo mesi di rumor, finalmente la verità. Che è una doccia fredda