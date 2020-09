“Fate schifo!”. Karina Cascella scatenata: a quell’accusa (assurda) risponde così. Applausi

Karina Cascella è tornata ad essere opinionista del programma ‘Pomeriggio Cinque’, condotto da Barbara D’Urso. Ma poco prima di essere in onda si è letteralmente infuriata sui social network. Uno sfogo durissimo sul suo profilo Instagram, fatto attraverso alcune stories. La donna non ha per niente gradito gli attacchi ricevuti in questi giorni sul suo peso. Tutto è successo quando lei ha deciso di postare sul noto social network una sua foto, che è stata travolta da insulti.

Le hanno detto senza giri di parole di essere grassa e a quel punto non ci ha visto più. Infatti, le sue parole non hanno bisogno di essere spiegate: "Vi lamentate dell'anoressia, della bulimia e del bullismo, ma come vi permettete?. Fate pace con il cervello, cosa volete vedere la normalità o l'anoressia?". Karina ha comunque voluto precisare di non essere assolutamente ingrassata e che ciò che la sorprende di più è che siano proprio le donne ad accanirsi in modo esagerato.















Il suo sfogo non è terminato qui, infatti poco dopo ha aggiunto ancora: "Non è possibile che le donne si permettano di dire certe cose, io non sono ingrassata ma anche se fosse? Questa cosa è uno schifo, deve finire". Gli hater sono presenti sempre e attaccano praticamente tutti i personaggi famosi. La Cascella spesso finisce nel mirino dei contestatori, i quali hanno avuto da ridire anche sul suo ruolo occupato nella trasmissione di Barbara D'Urso. E lei ha risposto a tono anche su questo.















In maniera alquanto sarcastica, l'opinionista televisiva ha innanzitutto detto che avrebbe parlato della figlia e della sorella. Poi, diventando man mano più seria, ha affermato: "Se faccio l'opinionista è normale che parlo di chi partecipa ai reality, di chi devo parlare di tua madre?". Momento dunque non facile per Karina Cascella, costretta sempre a fare i conti con queste spiacevoli situazioni. E probabilmente vicende simili avverranno anche nei prossimi giorni e settimane.









In passato c’era stata una bufera perché aveva fornito un giudizio negativo sull’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, Antonella Elia. Non aveva insultato direttamente la showgirl, ma aveva posto la sua attenzione sul ruolo che ricoprirà. L’opinionista di Barbara D’Urso aveva affermato che sarebbe stata meglio la sua presenza, piuttosto che quella dell’ex gieffina. Karina aveva ammesso di avere dei difetti, ma anche tanti pregi da far uscire fuori.

